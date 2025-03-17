Кремль также категорически против размещения миротворцев НАТО в Украине.

Россия будет добиваться "железных" гарантий в любом мирном соглашении по Украине, что эта страна не станет членом НАТО и сохранит нейтральный статус.

Как пишет Reuters, об этом заявили в российском министерстве иностранных дел. Издание отметило, что в одном из интервью, в котором не упоминалось предложение о прекращении огня, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что любой долгосрочный мирный договор по Украине должен соответствовать требованиям Москвы.

"Мы будем требовать, чтобы железные гарантии безопасности стали частью этого соглашения. Частью этих гарантий должен быть нейтральный статус Украины, отказ стран НАТО принять ее в альянс", - заявил чиновник.

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Кремль также категорически против размещения миротворцев НАТО в Украине, добавил Грушко.

Напомним, Великобритания и Франция заявили, что готовы направить миротворческие силы для мониторинга любого прекращения огня в Украине. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что его страна также открыта для запросов.

"Неважно, под каким названием будут размещены контингенты НАТО на территории Украины: будь то Евросоюз, НАТО или в национальном качестве", - сказал Грушко.

"Если они там появятся, значит, они будут размещены в зоне конфликта со всеми вытекающими для этих контингентов последствиями как для сторон конфликта",- пригрозил путинчкий чиновник.

А вот о размещении невооруженных постконфликтных наблюдателей можно будет говорить, по словам Грушко, только после выработки мирного соглашения.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что размещение миротворческих войск в Украине - это вопрос, который должен решать Киев, а не Москва.

Грушко на это ответил, что европейские союзники Киева должны понимать, что только исключение членства Украины в НАТО и исключение возможности размещения иностранных воинских контингентов на ее территории будет работать на регион.

"Тогда будет обеспечена безопасность Украины и всего региона в более широком смысле, поскольку будет устранена одна из коренных причин конфликта", - сказал тот.

Перемирие в Украине

Президент США Дональд Трамп пытается добиться от российского диктатора Путина согласия на 30-дневное прекращение огня, на которое Украина согласилась еще на прошлой неделе.

Ожидается, что Трамп на этой неделе поговорит с Путиным о путях прекращения войны в Украине, сообщил спецпредставитель США Стив Уиткофф после возвращения с того, что он назвал "позитивной" встречей с властелином Кремля в Москве.

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