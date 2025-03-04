По словам президента Финляндии, это будет сильная гарантия безопасности для Украины.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина должна автоматически стать членом НАТО, если Россия снова атакует украинцев после достижения мира. Об этом он сказал в эфире CNN, передает yle.

"Украине трудно получить членство в НАТО, поскольку Германия и США скептически относятся к этому. Так почему бы не предоставить Украине "де-факто членство" вместо этого?", - спросил он.

По его словам, это было бы достаточно сильной гарантией безопасности для Украины. Стубб добавил, что такую идею сначала предложил американский сенатор Линдси Грэм.

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Также президент Финляндии подчеркнул, что США по-прежнему на стороне Европы. Кроме того, он призвал использовать средства, которые были конфискованы у РФ.

"Есть еще несколько стран, по крайней мере одна страна, которая скептически относится к этому. Я думаю, что если вы хотите максимизировать давление, вы должны использовать эти средства, и использовать их сейчас", - добавил Стубб.

Финляндия и Украина - последние новости

Как писал УНИАН, ранее Финляндия присоединилась к разработке мирного плана для Украины, который инициировали Франция и Великобритания. По словам президента Финляндии, поддержка Украины должна продолжаться в военном, политическом и экономическом аспектах, а разработка конкретного плана поможет достичь мира.

В то же время Александр Стубб считает, что Европе нужен спецпредставитель по Украине для участия в мирных переговорах. Он отметил, что Европе нужно сделать что-то подобное тому, как было сделано в Косово.

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