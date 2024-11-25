По словам экс-канцлера ФРГ, Путин не стоял бы в стороне и наблюдал за вступлением Украины в Альянс.

Полномасштабная война в Украине началась бы раньше, если бы Киев начал движение в НАТО. Об этом в интервью Би-Би-Си сказала бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, агрессия РФ началась бы раньше, если бы она не заблокировала вступление Украины в НАТО в 2008 году.

"Мы увидели бы военный конфликт даже раньше. Мне было совершенно ясно, что президент (РФ - УНИАН) Путин не стоял бы в стороне и наблюдал за вступлением Украины в НАТО", - отметила политик.

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Она подчеркнула, что в таком случае "Украина как государство точно не была бы такой подготовленной, как в феврале 2022 года". Кроме того, экс-канцлер выразила обеспокоенность по поводу новых угроз Путина по поводу применения ядерного оружия:

"Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить использование ядерного оружия".

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, до конца года Коалиция дронов выделит 1,8 млрд евро на беспилотники для Украины. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров. По его словам, это решение позволит усилить технологическое преимущество на поле боя и эффективнее уничтожать врага.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в следующем году Украина продолжит наращивать собственное оборонное производство. В частности, в 2025 году планируется изготовить не менее 30 тыс. дальнобойных дронов и 3 тыс. ракет и ракет-дронов.

Кроме того, осуществляется дальнейший поиск решения для сбивания ударных дронов типа "Шахеда" с помощью FPV.

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