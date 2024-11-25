Всего в страны Коалиции беспилотников для поддержки ВСУ входят 17 стран.

Страны-участницы Международной коалиции беспилотников для поддержки Вооруженных сил Украины увеличат взносы на беспилотники до 1,8 миллиарда евро.

Как отметил министр обороны Украины Рустем Умеров в социальной сети Facebook, об этом сообщили партнеры Украины из Латвии, которая вместе с Великобританией возглавляет эту инициативу.

По убеждению Умерова, это решение позволит Украине усилить технологическое преимущество на поле боя и эффективнее уничтожать врага.

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Министр напомнил, что 31 октября в Риге состоялось первое заседание руководящей группы коалиции, которая объединила 17 стран: Австралию, Великобританию, Данию, Эстонию, Италию, Канаду, Латвию, Литву, Люксембург, Нидерланды, Германию, Новую Зеландию, Польшу, Францию, Чехию, Швецию и Украину.

По его словам, Латвия выделит в этом году 20 миллионов евро на коалицию беспилотников: не менее 10 миллионов - на закупки в отечественной промышленности, а 5 миллионов - на совместные закупки в рамках коалиции.

Кроме того, с латвийскими партнерами подписано соглашение об обучении украинских военных по программе пилотирования дронов.

"Беспилотники - это оружие будущего, которое уже сейчас помогает Украине держать оборону и сохранять жизни наших защитников. Спасибо нашим партнерам за вклад в победу Украины!", - подчеркнул Умеров.

Что известно относительно Коалиции дронов и ситуации с дронами в Украине

Как сообщал УНИАН, в феврале 2024 года в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") была основана Коалиция дронов.

С момента создания этой коалиции союзники Украины начали делать объявления о денежных взносах.

19 ноября 2024 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в следующем году Украина продолжит наращивать собственное оборонное производство. В частности, в 2025 году планируется изготовить не менее 30 тыс. дальнобойных дронов и 3 тыс. ракет и ракет-дронов. Также осуществляется дальнейший поиск решения для сбивания ударных дронов типа "Шахеда" с помощью FPV.

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