Глобальная обстановка в мире изменилась со времен прошлого президентства Трампа и является менее благоприятной к его стилю заключения сделок.

Новый президент США Дональд Трамп еще во времена своего первого президентского срока считал себя мастером переговоров и стремился заключать сделки с противниками США по всему миру. Теперь, как считают знающие его чиновники, он планирует сделать это снова, добившись окончания войны в Израиле, а также в Украине.

Однако, как отмечает Politico, стать миротворцем Трампу будет не так и просто. Даже в свой первый срок Трамп потерпел неудачу в попытках достичь успешных соглашений с Китаем, Ираном и Северной Кореей.

"За четыре года, прошедшие с тех пор, как он покинул Овальный кабинет, мир изменился, причем изменился так, что ему придется столкнуться с гораздо более жесткой международной обстановкой, чем в прошлый раз, которая делает маловероятным, что войны в Украине и на Ближнем Востоке закончатся в ближайшее время", - отмечает издание.

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Планы закончить войну в Украине

Так, Трамп уже столкнулся с перспективой нарушить одно из своих главных предвыборных обещаний закончить войну в Украине "еще до того, как станет президентом". Позже он заявил, что сделает это "за 24 часа", объявив о прекращении огня, а затем заключив сделку, в которой Украина уступит часть территории и будущее членство в НАТО в обмен на мир.

Однако, как отмечает Politico, любая такая сделка требует, чтобы линия фронта была стабильной, поэтому в телефонном разговоре с Путиным Трамп предупредил его о недопустимости эскалации.

"Вместо этого российский президент поступил наоборот: Он продолжает наращивать силы на юго-востоке Украины, очевидно, готовясь к новому наступлению, а за последнюю неделю Путин нанес несколько крупнейших за последние месяцы ракетных ударов по Украине", - пишет издание.

Как отмечает Politico, ни Путин, ни украинцы пока что не идут на сделку с Трампом. Между тем, в рядах республиканцев по-прежнему много сторонников Украины, включая будущего госсекретаря Трампа, сенатора Марко Рубио. Если их мнение будет учитываться, Трамп, возможно, не захочет начинать свое президентство с демонстрации слабости, просто сдав значительную часть Украины Путину.

Отношения с Северной Кореей

Кроме того, Трамп также не может рассчитывать на какую-либо сделку по разоружению с Северной Кореей. Как отмечает Politico, в свой первый срок Трамп имел достаточно тесные отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Однако сейчас Ким значительно продвинул свою ядерную программу, а также заключил новое военное соглашение с Россией, которое сделало Пхеньян менее зависимым от помощи США.

Ким получает от России продовольственную помощь, деньги и нефть - и, вероятно, военные технологии, - которые раньше можно было получить только в рамках сделки с Вашингтоном.

Трамп и война в Украине

Business Insider писал, что мирные переговоры между Украиной и Россией могут произойти уже в 2025 году, однако они могут оказаться "хрупкими", если избранный президент США Дональд Трамп не подкрепит их гарантиями безопасности Украины.

А как писал WP, Трамп может согласиться на плохую сделку по Украине, стремясь закончить войну как можно скорее.

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