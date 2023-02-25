Пионтковский подчеркнул, что Россия стала полностью зависимой от Китая.

Политолог Андрей Пионтковский, проживающий в Вашингтоне, объяснил позицию Китая по российскому вторжению в Украину. Он считает, что Китаю выгодно как поражение России в войне, так и поражение Украины, поскольку в обоих случаях Пекин получает "огромный выигрыш".

Как отметил эксперт в эфире телеканала "Эспрессо", в случае победы российского агрессора Китай смог бы "получить" Тайвань, а в случае поражения РФ – всю Сибирь.

"Поражение России выгодно Китаю. Так же ему выгодно и поражение Украины. Китай получает огромный выигрыш в любом случае. Если бы прогнозы американской разведки сбылись, и Киев сдался бы за 5 дней, это стало бы сокрушительным поражением не только Украины, но и США, для которых это был бы выход с мировой арены. И Тайвань уже давно был бы в составе Китая, тайваньцы сами бы принесли ключи от острова. То есть в случае победы Москвы Китай получил бы Тайвань, а в случае поражения Москвы он фактически получит всю Сибирь", – объяснил Пионтковский свое мнение.

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В то же время, по его словам, Россия стала полностью зависимой от Китая.

"Пекин сейчас хочет зафиксировать это поражение России, а как вклад в новую международную структуру хочет продать себя Западу как конструктивного переговорщика", – подчеркнул Пионтковский.

Война в Украине: позиция Китая

С начала российского вторжения в Украину Китай не встал на сторону ни одной из сторон, сохраняя "нейтралитет". В то же время Пекин продолжает поддерживать в ООН пророссийскую риторику и призвал не поставлять Украине оружие.

24 февраля, на годовщину вторжения РФ в Украину, Пекин представил свой "мирный план", где войну назвали "украинским кризисом". Документ содержит 12 пунктов, при этом четких рекомендаций как, например, достичь прекращения огня – нет.

В то же время военный эксперт, участник миротворческих миссий, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский считает, что Китай играет на ослабление России. По его мнению, Китаю невыгодно, чтобы Россия одержала победу в войне и усилилась.

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