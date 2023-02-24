Генеральный секретарь НАТО считает, что военная поддержка Украины сегодня - это путь для достижения мирного соглашения завтра.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг подчеркивает, что инициативы Китая по завершению войны не имеют доверия, потому что эта страна не осудила вторжение России в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал в Таллинне на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Кайей Каллас и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. "Мы не видели любого снабжения летальной помощи. Но мы видели признаки и свидетельства, что Китай, возможно, планирует и рассматривает поставки военной поддержки для России. Китай не должен этого делать, потому что это станет поддержкой незаконной агрессивной войны, нарушением международного права и пренебрежением к Уставу ООН", - подчеркнул Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО напомнил, что Китай является постоянным членом Совета безопасности ООН и на него возложена особая ответственность по защите Устава ООН. Он подчеркнул, что война России против Украины – это нарушение Устава ООН.

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Также Столтенберг прокомментировал предложения Китая по урегулированию войны. "Прежде всего, Китай не имеет большого доверия, потому что они были не в состоянии осудить незаконное вторжение в Украину. И они за несколько дней до вторжения подписали договоренность между главой КНР Си Цзиньпинем и президентом Путиным относительно неограниченного партнерства с Россией", - сказал Столтенберг.

Генсек Альянса снова подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин не готовится к миру, а к большей войны и к новым наступлениям. Он отметил, что наиболее вероятно, война в определенный момент завершится за столом переговоров. При этом, как считает Столтенберг, характер переговоров будет зависеть от ситуации на поле боя и от прочности украинской армии.

"Если мы хотим мирного согласованного решения, согласно которому Украина возьмет верх как суверенное и независимое государство, тогда мы должны поддерживать украинскую армию сейчас. Потому что это единственный способ, чтобы создать условия, когда президент Путин осознает, что он не сможет выиграть на поле боя и должен сесть за стол переговоров и принять Украину как независимое и суверенное государство в Европе", - подчеркнул Столтенберг.

Он подчеркнул, что "военная поддержка Украины сегодня – это путь для достижения мирного соглашения завтра".

Позиция Китая по войне

Как известно, на сайте МИД Китая был обнародован пресс-релиз под названием "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине".

В этом релизе ничего не сказано о том, что Россия является агрессором, а Украина жертвой агрессивной войны. Соответственно, в релизе не упоминается, что именно Россия начала неспровоцированную полномасштабную войну против Украины и совершает военные преступления и преступления против человечности в Украине. Китай также не призывает Россию вывести все оккупационные войска со всей украинской территории и прекратить убивать мирное население.

Вместо этого Китай выступает за прекращение боевых действий таким образом, чтобы все "проявляли сдержанность" и сделали невозможным углубление кризиса или его выход из-под контроля.

Китай подчеркивает, что "все стороны должны поддержать Россию и Украину работать в этом направлении и как можно скорее возобновить прямой диалог с целью постепенной деэскалации ситуации и в конечном итоге для достижения всестороннего режима прекращения огня". Также Китай выступает против санкций.

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