Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг подчеркивает, что инициативы Китая по завершению войны не имеют доверия, потому что эта страна не осудила вторжение России в Украину.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал в Таллинне на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Кайей Каллас и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. "Мы не видели любого снабжения летальной помощи. Но мы видели признаки и свидетельства, что Китай, возможно, планирует и рассматривает поставки военной поддержки для России. Китай не должен этого делать, потому что это станет поддержкой незаконной агрессивной войны, нарушением международного права и пренебрежением к Уставу ООН", - подчеркнул Столтенберг.
Генеральный секретарь НАТО напомнил, что Китай является постоянным членом Совета безопасности ООН и на него возложена особая ответственность по защите Устава ООН. Он подчеркнул, что война России против Украины – это нарушение Устава ООН.
Также Столтенберг прокомментировал предложения Китая по урегулированию войны. "Прежде всего, Китай не имеет большого доверия, потому что они были не в состоянии осудить незаконное вторжение в Украину. И они за несколько дней до вторжения подписали договоренность между главой КНР Си Цзиньпинем и президентом Путиным относительно неограниченного партнерства с Россией", - сказал Столтенберг.
Генсек Альянса снова подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин не готовится к миру, а к большей войны и к новым наступлениям. Он отметил, что наиболее вероятно, война в определенный момент завершится за столом переговоров. При этом, как считает Столтенберг, характер переговоров будет зависеть от ситуации на поле боя и от прочности украинской армии.
"Если мы хотим мирного согласованного решения, согласно которому Украина возьмет верх как суверенное и независимое государство, тогда мы должны поддерживать украинскую армию сейчас. Потому что это единственный способ, чтобы создать условия, когда президент Путин осознает, что он не сможет выиграть на поле боя и должен сесть за стол переговоров и принять Украину как независимое и суверенное государство в Европе", - подчеркнул Столтенберг.
Он подчеркнул, что "военная поддержка Украины сегодня – это путь для достижения мирного соглашения завтра".
Позиция Китая по войне
Как известно, на сайте МИД Китая был обнародован пресс-релиз под названием "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине".
В этом релизе ничего не сказано о том, что Россия является агрессором, а Украина жертвой агрессивной войны. Соответственно, в релизе не упоминается, что именно Россия начала неспровоцированную полномасштабную войну против Украины и совершает военные преступления и преступления против человечности в Украине. Китай также не призывает Россию вывести все оккупационные войска со всей украинской территории и прекратить убивать мирное население.
Вместо этого Китай выступает за прекращение боевых действий таким образом, чтобы все "проявляли сдержанность" и сделали невозможным углубление кризиса или его выход из-под контроля.
Китай подчеркивает, что "все стороны должны поддержать Россию и Украину работать в этом направлении и как можно скорее возобновить прямой диалог с целью постепенной деэскалации ситуации и в конечном итоге для достижения всестороннего режима прекращения огня". Также Китай выступает против санкций.