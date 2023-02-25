По его мнению, Пекину невыгодно, чтобы Россия выиграла в войне.

Военный эксперт, участник миротворческих миссий, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский считает, что Китай играет на истощение России.

"Не надо преувеличивать роль Китая в войне. Достаточно посмотреть на товарооборот, который существует между Китаем, США и Европой, то есть между цивилизованным миром и товарооборот между Китаем и РФ. Он не сильно отличается от товарооборота между Китаем и Тайванем. Исходя из этого, Китаю невыгодно, чтобы Россия одержала победу в войне, чтобы Россия усилилась", - пояснил он в эфире телеканала "Эспрессо".

По его мнению, Пекин фактически уже является участником войны.Так, 95% дронов, которыми воюют обе армии, произведены в Китае.

Видео дня

"Форма, бронежилеты, каски и другое снаряжение поступает из Китая для нужд обеих армий. Китай четко осознает, что передача летального оружия РФ приведет к коллапсу китайской экономики, потому что она не является настолько стабильной, чтобы противостоять вызовам и угрозам. Китай играет свою игру на истощение России", - добавил Грабский.

Война в Украине - позиция Китая

В конце лета в МИД Украины заявили, что Китай пока сохраняет нейтралитет в этой войне. В одном из последних интервью Владимир Зеленский сказал, что если бы Китай вступил в союз с Россией, то началась бы мировая война.

Как стало известно 23 февраля, НАТО видит признаки того, что Китай рассматривает возможность поставок оружия в Россию.

Вас также могут заинтересовать новости: