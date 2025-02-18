Он предостерег о риске повторения Минских соглашений.

Президент Франции Эммануэль Макрон после экстренного саммита с лидерами стран Евросоюза провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, по итогам которых сделал важное предостережение о прекращении огня в Украине. О проведенных разговорах лидер Франции написал на своей странице в соцсети X.

Макрон подчеркнул, что прочный и долговременный мир в Украине возможен лишь при условии прекращения агрессии со стороны России, а также обеспечения "сильных и надежных" гарантий безопасности для украинцев.

"В противном случае есть риск, что это прекращение огня закончится так же, как Минские соглашения", - подчеркнул он.

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Макрон отметил, что для обеспечений гарантий безопасности нужна совместная работа европейцев, американцев и украинцев, "это ключевой момент".

Он также добавил, что европейцы должны больше инвестировать в свою безопасность и оборону.

"Для этого европейцы хотят ускорить реализацию своей собственной программы по обеспечению суверенитета, безопасности и конкурентоспособности. Работа будет продолжена на основе предложений Европейской комиссии, как по поддержке Украины, так и по развитию и инвестированию в нашу оборону", - отметил он.

Саммит в Париже

Как известно, во встрече европейских лидеров в Париже приняли участие канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер Польши Дональд Туск, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

После встречи генсек НАТО Марк Рютте заявил, что европейские страны готовы не только усилить собственную безопасность, но и возглавить предоставление гарантий безопасности для Украины.

В то же время, по данным западных СМИ, во время саммита лидеры не пришли к согласию в вопросе отправки миротворческих войск в Украину.

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