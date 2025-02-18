Они договорились находиться в постоянном контакте.

Президент Украины Владимир Зеленский провел длительный телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Как он сообщил в своем Telegram-канале, вчера на саммите европейских лидеров в Париже обсуждались глобальная ситуация, ситуация в Европе и гарантии безопасности для Украины. Также Макрон рассказал Зеленскому о разговорах с другими мировыми лидерами:

"У нас общее видение: должны быть надежные, сильные гарантии безопасности. Любое другое решение без таких гарантий, например хрупкое прекращение огня, станет только очередным обманом со стороны России и прелюдией к новой российской войне против Украины или других стран Европы".

Саммит европейских лидеров в Париже

Как известно, во встрече приняли участие канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер Польши Дональд Туск, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

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Лидеры обсудили роль Европы в обеспечении мирного урегулирования войны, усиление обороноспособности ЕС и возможные гарантии безопасности для Украины.

По данным западных СМИ, во время саммита они не пришли к согласию в вопросе отправки миротворческих войск в Украину.

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