Китай уже предоставил Украине четыре партии гуманитарной помощи.

Китай готов оказать Украине поддержку в послевоенном восстановлении страны, а также – продолжать оказывать другую помощь. Такое заявление сделал представитель Агентства международного сотрудничества по развитию Ли Мин.

"Мы готовы продолжать оказывать помощь в пределах наших возможностей в соответствии с пожеланиями заинтересованных сторон, что, конечно, включает в себя послевоенную реконструкцию", – приводит его слова China Daily.

По его словам, Китай уже предоставил Украине четыре партии гуманитарной помощи. Ли Мин также сказал, что Пекин в дальнейшем "будет оставаться позитивной силой для мира и стабильности во всем мире и прогрессивной силой для глобальной справедливости и правосудия".

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Китай и Украина

Китай официально не стал на сторону ни одной из сторон в российско-украинской войне. В то же время китайские компании продолжают поставлять в РФ товары двойного назначения.

Накануне переговоров США и Украины в Саудовской Аравии представитель китайского МИД Мао Нин заявила, что Пекин готов работать с международным сообществом для политического урегулирования российской войны против Украины.

Отметим, что полномасштабную войну РФ против Украины официальный Пекин упорно продолжает называть "украинским кризисом".

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