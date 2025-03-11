В Пекине считают себя конструктивным игроком в "украинском кризисе".

Китай надеется, что на переговорах украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии удастся найти решение для окончания российской войны против Украины. Об этом на брифинге заявила спикер МИД Китая Мао Нин.

"Китай поддерживает все усилия, направленные на мирное урегулирование кризиса. Мы надеемся, что стороны смогут найти справедливое и длительное решение, которое будет приемлемым для всех сторон", - заявила она.

По словам Мао, Китай готов работать с международным сообществом для политического урегулирования российской войны против Украины, которую официальный Пекин упорно называет "украинским кризисом". При этом в МИД Китая утверждают, что Пекин "играет конструктивную роль" в усилиях по приближению мира в Украине.

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Война в Украине: роль Китая

Как писал УНИАН, Китай стал единственным поставщиком в РФ редких металлов, необходимых для производства оружия. Кроме того, Китай является крупнейшим покупателем российской нефти, таким образом финансируя военную экономику страны-агрессора.

Также мы рассказывали, что на фоне ухудшения отношений США с Украиной и остальной Европой Китай пытается воспользоваться моментом и улучшить свои отношения с регионом. При этом Китай жестко раскритиковал попытки Дональда Трампа нажиться на загнанной в тупик Украине.

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