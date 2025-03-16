Это усиливает сомнения Брюсселя в дружественной позиции Китая.

Лидер КНР Си Цзиньпин отклонил приглашение посетить Брюссель для участия в саммите по случаю 50-летия отношений Китая и Евросоюза. Как пишет Financial Times, этот шаг усиливает скептицизм Брюсселя в искренности недавних китайских обещаний.

По словам двух источников, Пекин сообщил чиновникам ЕС, что с председателями Европейского совета и Комиссии в Брюсселе на саммите встретится второй по рангу лидер Китая премьер Ли Цян, а не Си.

Проведение саммитов ЕС-Китай традиционно чередуется между Брюсселем и Пекином. Премьер-министр обычно присутствует на саммите в Брюсселе, а Си принимает его в Пекине. Однако в ЕС считали, что на юбилейной встрече должен присутствовать президент Китая, сказали собеседник изданияи.

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"Обе стороны заявили, что переговоры продолжаются, но первоначальный отказ подтвердил мнение многих в Брюсселе о том, что Китай не станет дополнять конкретными действиями свои теплые слова о необходимости сотрудничества", - пишет FT.

Отношения между странами "заморожены", - сказал один из высокопоставленных дипломатов ЕС. "Это изменение тона, а не сути. Их политика не изменится, и то же самое верно для нас".

В то же время специальный представитель Пекина по европейским делам Лу Шайе сказал, что политика Китая в отношении Европы всегда "выступала за мир, дружбу, сотрудничество и взаимную выгоду".

"Китай даже заявил, что ожидает от Европы места за столом переговоров [на мирных переговорах по Украине]", - дотметил один из дипломатов ЕС. "Я также слышу меньше разговоров о торговых трениях между ЕС и Китаем. Они все еще существуют, но им уделяется меньше внимания".

В настоящее время ведутся неофициальные обсуждения как даты проведения саммита ЕС-Китай в этом году, так и уровня представительства, заявил официальный представитель ЕС.

Отношения Китая и Европы налаживаются

Ранее Newsweek писал, что увеличение пошлин со стороны США и конфликт Дональда Трампа с Украиной усилили сомнения в Европе относительно надежности Америки, предоставив Китаю возможности для расширения своего влияния.

Министр иностранных дел Китая Ван И стремился представить Пекин как стабильного и надежного глобального партнера в отличие от Вашингтона, заявив, что "Китай по-прежнему уверен в Европе и считает, что Европа может быть нашим надежным партнером".

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