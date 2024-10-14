Правительственные эксперты указыввают на истощение ВСУ и готовность РФ идти вперед, несмотря на потери.

Вопреки публичной риторике в Берлине уже не верят, что Украина сможет одержать победу в войне. Об этом пишет Bild со ссылкой на свои источники в Минобороны Германии.

Издание отмечает, что Министр обороны страны Борис Писториус продолжает настаивать на необходимости украинской победы. Однако внутри министерства в возможность украинской победы уже не верят, рассказали Bild осведомлённые источники.

Немецкие военные констатируют "большое истощение" в рядах ВСУ. По их оценке, украинцы "ждут" предстоящей осенне-зимней распутицы в надежде, что она замедлит продвижение оккупантов. Россия, несмотря на большие потери, "систематически продвигается вперёд", говорится в аналитических документах Минобороны ФРГ. Министерские эксперты не знают, как остановить российское наступление, и намерение России продолжать боевые действия вызывает в Берлине "крайнюю тревогу".

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Война в Украине: позиция Германии

Как писал УНИАН, Германия не собирается больше передавать Украине крупную военную технику, кроме уже заявленной. Таким образом, после отправки 18 танков Leopard 2 дальнейших поставок не будет, хотя у Бундесвера в наличии около 300 таких танков. То же касается и других видов техники — боевых машин пехоты, бронетранспортёров, самоходных гаубиц и других.

Также мы рассказывали, что мощный пакет оружия, который на днях Олаф Шольц пообещал Украине, оказался с "сюрпризом". На самом деле все это уже было анонсировано ранее.

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