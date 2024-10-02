Представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт прокомментировал слухи о готовности Шольца позвонить Путину.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддержка Украины со стороны союзников не ослабнет. Он дал гарантии о предоставлении Украине кредита объемом в 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов.

Как сообщает "Укринформ", канцлер назвал этот кредит "вполне сознательным обещанием стабильности для Украины", что позволит ей иметь необходимую поддержку в ближайшем будущем. Он пояснил:

"Это также послание российскому президенту, что он не должен рассчитывать, что в какой-то момент поддержка Украины просто исчезнет, и он сможет "съесть" всю страну".

Также представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт прокомментировал слухи о готовности Шольца позвонить Путину. Он утверждает, что глава правительства сделает это тогда, когда будет целесообразно.

"Канцлер неоднократно отмечал, что сделал бы это снова, если бы это имело смысл", - пояснил он.

Гебештрайт напомнил, что последний раз такой телефонный разговор был проведен в декабре 2022 года. По его словам, "ситуация может очень быстро измениться".

Передача Украине $50 миллиардов из российских активов - что известно

США работают над разблокированием 50 миллиардов долларов для Украины до конца года. Средства должны выделить из замороженных активов Российской Федерации. Об этом заявила посол США Бриджит Бринк.

По ее словам, если удастся достичь успеха, то "это откроет значительную сумму денег". При этом дипломат указала, что не видит снижения двухпартийной поддержки Украины.

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