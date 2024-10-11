Все, что сегодня наобещал Украине немецкий канцлер, на самом деле уже было анонсировано ранее.

Большие пакеты военной помощи, которые сегодня на брифинге с президентом Украины анонсировал канцлер Германии Олаф Шольц, на самом деле уже были обещаны ранее. Никаких новых объемов оружия на самом деле сегодня анонсировано не было, сообщает проект German Aid to Ukraine (GAU), отслеживающий немецкую помощь Украине.

В частности Шольц анонсировал три отдельных пакета помощи. Первый из них - это 170 миллионов евро для украинской энергетической инфраструктуры.

"Эти средства делятся на €100 миллионов и €70 миллионов, которые были объявлены Федеральным министерством иностранных дел и Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития в середине и в конце сентября соответственно", - говорят активисты.

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Также немецкий канцлер сообщил, что в Украину "только что" поступил новый комплексный пакет помощи стоимостью более 600 миллионов евро. По словам Шольца, в пакет в частности вошел зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM, а также БМП, танки, самоходные гаубицы, артиллерийские боеприпасы и беспилотники.

Проект GAU отмечает, что о поставке указанного ЗРК сообщалось еще два дня назад. Что касается БМП, то, вероятно, речь идет о последних 20 Marder 1A3, которые компания Rheinmetall ранее обещала поставить до конца сентября. Упомянутые Шольцем самоходные гаубицы могут быть частью партии из шести PzH 2000, которые должны быть поставлены до конца года, говорят активисты. Также возможно речь идет о словацких Zuzana 2.

Наконец самый большой пакет военной помощи стоимостью 1,4 млрд евро, который Шольц обещает поставить до конца года в сотрудничестве с Бельгией, Данией и Норвегией, немецкие СМИ анонсировали еще в середине сентября, говорят активисты.

"И в принципе это не пакет, а просто итог того, что Германия хочет сделать до конца года", - добавили они.

Отмечается, что в целом из сказанного сегодня Шольцем было известно обо всем, кроме системы ПВО Skynex. В феврале этого года было сообщение, что Украине передадут две такие системы в 2025 году.

"Итак, хорошая новость, что поставка по крайней мере одной системы будет осуществлена в этом году! Что касается другого оборудования, анонсированного в этом "пакете", правительство Германии объявило обо всем, о чем там говорится, более подробно еще в середине августа", - говорят в GAU.

Таким образом, кроме того, что один Skynex передадут раньше, и что последние заявленные Marder 1A3 уже доставлены, никакой новой информации о военной помощи Украине Шольц не дал, резюмируют активисты.

Встреча Шольца и Зеленского

Как писал УНИАН, кроме объявления о военной помощи Украине на встрече с украинским президентом канцлер Германии заявил, что поддерживает проведение второго Саммита мира и что Россия должна быть приглашена на этот саммит.

По его убеждению, реализация мира может произойти только на основе международного гуманитарного права. "И это потребует от нас сверхусилий для того, чтобы достичь для Украины справедливого и длительного мира. Это является нитью в нашей совместной деятельности. Мы не имеем права принимать диктат "мира" со стороны России", - сказал Шольц.

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