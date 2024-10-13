В Минобороны Германии не считают, что Украина в ближайшее время сможет начать контрнаступление.

Германия не собирается больше передавать Украине крупную военную технику, кроме уже заявленной, сообщает BILD, ссылаясь на документы Минобороны.

Таким образом, после отправки 18 танков Leopard 2 дальнейших поставок не будет, хотя у Бундесвера в наличии около 300 таких танков. То же касается и других видов техники — боевых машин пехоты, бронетранспортёров, самоходных гаубиц и других.

"В Министерстве обороны Германии не считают, что Украина в ближайшее время сможет начать контрнаступление для освобождения своих территорий", – добавляет издание.

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По информации BILD, во время своего тура по Европе с "планом победы" президент Украины Владимир Зеленский выдвинул два основных требования, в том числе и канцлеру Германии Олафу Шольцу. Первое - это разрешение использовать западное оружие против стратегических целей в России — для чего Украине необходимы дальнейшие поставки дальнобойного оружия - Storm Shadow из Великобритании, Scalp EG из Франции и Taurus из Германии. А также ускоренная процедура вступления в НАТО (включая гарантии безопасности в отношении России).

"По сведениям BILD, эти требования в Берлине были восприняты без энтузиазма. Шольц не сказал однозначное "нет", но и положительного ответа не дал", - пишет издание.

Как отметил в комментарии BILD политолог Карло Масала, Зеленский не продвинулся вперёд по двум ключевым пунктам своего плана победы, "поэтому с точки зрения Украины европейский тур оказался неудачным".

Ситуация ухудшилась тем, что президент США Джо Байден отменил запланированную встречу по военной поддержке Украины в немецком Рамштайне. Официальная причина — ураган "Милтон", обрушившийся на побережье Флориды, однако, по словам источника BILD, это лишь предлог. Байден якобы не хочет больше комментировать войну России против Украины перед выборами в США.

"Никаких новых заявлений, никакой новой помощи", — подытожил военный блогер German Aid To Ukraine, который документирует всю немецкую военную помощь для Украины.

Помощь от Германии Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с Владимиром Зеленским пообещал миллиардные пакеты помощи на поддержку оборонных усилий Украины. Однако, как отмечают аналитики, все эти пакеты на самом деле уже были обещаны ранее. Никаких новых объемов оружия анонсировано не было.

Шольц также заявил, что поддерживает проведение второго Саммита мира и что Россия должна быть приглашена на этот саммит.

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