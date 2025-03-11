Путину нельзя доверять, его надо сдерживать, - фон дер Ляйен

Европа должна укрепить и ускорить оборонное производство, потому что Россия превосходит все страны Европы в оборонном производстве.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отмечает, что российскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять, его надо сдерживать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом фон дер Ляйен сказала во время выступления в Европейском парламенте.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что необходимо сейчас оживить европейский оборонный сектор, в первую очередь из-за ситуации в Украине.

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"Существует насущная необходимость заполнить пробелы в военных поставках для Украины и обеспечить Украину надежными гарантиями безопасности", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что это касается не только Украины, но и всей Европы и безопасности всего континента.

"Путин неоднократно доказывал снова и снова, что является враждебным соседом. Ему нельзя доверять, его можно только сдерживать. И мы знаем, что военный комплекс России превосходит по производству наш. Если мы посмотрим на военные расходы в реальном выражении, Кремль тратит больше, чем вся Европа вместе взятая", - подчеркнула фон дер Ляйен.

В частности, по ее словам, производство в Европе до сих пор находится на более низких уровнях, а диапазон угроз с каждым днем становится все более широким за пределами традиционных возможностей.

Она обратила внимание, что в Европарламенте годами утверждали, что Европа должна делать больше, и были абсолютно правы. Потому что сегодня, в этой более опасной эре, Европа по-настоящему должна активизироваться.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что это является целью плана "Перевооружение Европы", который она представила лидерам стран-членов ЕС.

"Логика очень проста: мы хотим использовать каждый финансовый рычаг в нашем наличии, чтобы укрепить и ускорить наше оборонное производство. Благодаря плану "Перевооружение Европы" мы можем мобилизовать до 800 миллиардов евро", - напомнила фон дер Ляйен.

Европа укрепляет оборону

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе фон дер Ляйен представила план "Перевооружение Европы", который является инициативой, направленной на мобилизацию до 800 миллиардов евро на европейскую безопасность.

Эта инициатива нацелена, в том числе, на поддержку Украины.

Этот план позволит странам ЕС значительно увеличить расходы на оборону в соответствии с бюджетными правилами, получить доступ к 150 миллиардам евро кредитов для совместных оборонных проектов, а также на усиление поддержки Украины, привлечь средства ЕС для инвестирования в сферу обороны и привлечь частный капитал для укрепления оборонно-промышленного комплекса.

В свою очередь, главы государств и правительств стран-членов Европейского Союза поддержали значительное увеличение расходов на оборону и укрепление европейской технологической и промышленной базы.

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