Теперь только в Европе по-настоящему уважают демократию, личную свободу и социальную справедливость, считает главная чиновница Евросоюза.

Политика Дональда Трампа в США показала, что привычного нам большого Запада больше не существует. От него осталась только Европа. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую цитирует The Times.

Она отметила, что отныне именно Европа является лучшим местом для демократии, равенства, здравоохранения и для развития среднего класса.

"Запада, каким мы его знали, больше не существует. Европа известна своей предсказуемостью и надежностью, что снова начинает восприниматься как нечто очень ценное", - отметила фон дер Ляйен.

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Она провела параллель между олигархами в России и ближайшим окружением американского президента, где главную роль играют такие люди как Илон Маск.

"У нас нет олигархов, которые устанавливают правила. Мы не вторгаемся к нашим соседям и не наказываем их", - сказала глава ЕС, намекая на российскую агрессию в Украине и американские пошлины против партнеров.

Сравнивая Европу с США, Фон дер Ляйен напомнила о более высоком уровне экономического неравенства американцев и меньшей продолжительности жизни.

"В Европе дети могут учиться в хороших школах, какими бы состоятельными ни были их родители. У нас ниже выбросы CO2 [и] выше продолжительность жизни", - сказала она.

Также она отметила, что ученые в Европе могут свободно заниматься научной деятельностью, тогда как Трамп пытается обуздать инакомыслие в американских вузах и разогнать ученых, которые исследуют неправильные темы.

"Вы можете зарабатывать деньги в любой точке мира. Но где вы хотите воспитывать своих детей? Где вы хотите быть, если ваше здоровье не в порядке? Когда вы состаритесь?" - отмечает Фон дер Ляйен.

Как мир реагирует на политику Трампа

Как писал УНИАН, за менее чем 100 дней в Белом доме Трамп начал много инициатив, которые являются сомнительными и уже испортили отношения США с традиционными партнерами. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли прямо заявила, что из-за Трампа отношения Америки с остальным миром уже никогда не будут такими доверительными, как раньше.

В самих же США формируется новое мировоззрение в управлении государством. Если раньше людей нанимали на государственные должности, оценивая уровень их профессионализма, то теперь в первую очередь их проверяют на личную преданность Трампу и его странным идеям.

В то же время новое правительство США пытается выискивать в госаппарате нелояльных чиновников, которые жалуются журналистам на управленческие решения новой власти.

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