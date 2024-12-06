Лишь 14% опрошенных считают, что Россия сможет захватить всю Украину.

Более 40% американцев верят, что Россия пока побеждает в войне, в то же время лишь чуть более 10% верят, что она способна захватить всю территорию Украины. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Институтом Рональда Рейгана, пишет УП.

Так, 41% опрошенных считают, что Россия сейчас побеждает в войне, причем такое восприятие более распространено среди 45% избирателей Дональда Трампа. Тех, кто считает, что побеждает Украина, почти вдвое меньше - 24%, причем избиратели Камалы Харрис (29%) выражают больше оптимизма, чем избиратели Трампа (21%). Еще 22% считают, что преимущества не имеет ни одна из сторон.

При этом более трети опрошенных (33%) прогнозируют, что Россия захватит часть украинской территории, однако лишь 14% считают, что Россия захватит всю Украину. 26% респондентов считают, что война затянется на неопределенный срок, при этом лишь 17% верят, что Украина полностью оттеснит Россию со своей территории.

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Также большинство опрошенных (59%) считают, что Украина будет вести переговоры о мире, даже если для этого придется уступить России часть территории.

Кроме того, подавляющее большинство опрошенных боятся того, что война в Украине будет иметь более широкие последствия.

Так, 78% опасаются расширения на страны НАТО, а 75% - того, что это может подтолкнуть другие авторитарные режимы к вторжению в демократические страны-соседи.

Также более трех четвертей (76%) граждан США считают, что Россия может нанести ядерный удар по Украине, это на 10 процентных пунктов больше, чем в 2021 году.

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