В США выросло количество людей, которые боятся ядерного удара РФ.

Более трех четвертей (76%) граждан США считают, что Российская Федерация может нанести ядерный удар по Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом Рональда Рейгана, информирует Европейская правда.

При этом, по данным социологов, возможность ядерной атаки россиян на США беспокоит 70% американцев.

Авторы исследования указывают, что это на 10 процентных пунктов больше, чем в 2021 году.

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Ядерные угрозы России - последние новости

Как сообщал УНИАН, в РФ рассматривают возобновление испытаний ядерного оружия из-за "враждебной политики" США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Еще в сентябре этот чиновник ссылался на заявления российского правителя Владимира Путина о том, что Россия не будет проводить испытания ядерного оружия до тех пор, пока США воздерживаются от их проведения. РФ не проводила подобных испытаний с 1990 года.

Ранее мы информировали, что Путин возобновил ядерные угрозы из-за атак Украины дальнобойными ракетами. Так, на 1000-й день полномасштабного вторжения в Украину глава он утвердил обновленную ядерную доктрину страны.

В документе, в частности, отмечается, что любая агрессия против России со стороны государства, входящего в коалицию, будет рассматриваться Кремлем как агрессия против нее со стороны всей коалиции.

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