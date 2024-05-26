По словам канцлера Германии, правитель России говорил, что границы "можно менять с помощью силы".

В феврале 2022 года российский правитель Владимир Путин в Кремле излагал канцлеру Германии Олафу Шольцу свои идеи, суть которых заключалась в том, что Украина "принадлежит" России. Об этом Шольц рассказал во время общения с гражданами в воскресенье в рамках Фестиваля демократии, сообщает Укринформ.

По словам Шольца, Путин продемонстрировал свои имперские представления - в частности, о том, что границы "можно менять с помощью силы", без учета права. При этом диктатор в течение 4 часов пытался доказать, "что Украина и Беларусь являются частями России". Среди других причин для начала войны Путин назвал то, что "Украина направляется в НАТО". Шольц, по его словам, открыто сказал Путину, что "об этом речь не идет, по крайней мере, еще лет 30".

Также канцлер ФРГ сообщил, что Путин рассказывал ему о "нацистском режиме" в Украине.

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"Говорить об этом, когда президентом является еврей... Стоит себе представить, насколько это абсурдное, позорное объяснение для обоснования войны", - отметил Шольц.

Олаф Шольц - последние заявления

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц выступил против применения западного оружия на территории России. Он отметил, что не видит причин для расширения зоны развертывания западного оружия в Украине, и отверг призывы к использованию поставляемого оружия на территории страны-агрессора.

Также УНИАН сообщал, что Шольц объяснил, почему он блокирует передачу ракет Taurus Украине. По словам канцлера ФРГ, он не хочет, чтобы украинцы сами выбирали цели для этих ракет.

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