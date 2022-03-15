Российские войска переправляют новые ракеты ближе к границе Беларуси и Украины.

В ряде приграничных районов Беларуси заметили новые передвижения российских и белорусских войск.

Об этом в Telegram сообщает белорусский журналист, фотограф Антон Мотолько.

Утром по трассе М-10 в сторону Калинковича двигалась техника с ракетами для зенитных установок С-400 с пометками "V".

Кроме того, на трассе М-5 заметили 7 грузовиков с ракетами для "Искандеров".

Недалеко от Минска остановился грузовой поезд из БМП-2. БМР-1К, БМП-1КШ. Шла загрузка 120-й отдельной механизированной бригады.

В районе Гомеля зафиксировали несколько медицинских пазы.

В 18:00 часов по местному времени в южном направлении от Мозырского района двигались 7 грузовиков.

В марте стало известно о том, что Лукашенко приказал войскам Беларуси вторгнуться в Украину, однако, как писали СМИ, солдаты подняли бунт и отказались выполнять волю диктатора.

С начала открытой войны РФ против Украины Лукашенко отдал территорию в пользование россиянам. Именно с пограничных полигонов Беларуси осуществляются ракетные обстрелы украинских городов.

ЕС открыто заявил о причастности Лукашенко к агрессии РФ против Украины.

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