В ряде приграничных районов Беларуси заметили новые передвижения российских и белорусских войск.
Об этом в Telegram сообщает белорусский журналист, фотограф Антон Мотолько.
Утром по трассе М-10 в сторону Калинковича двигалась техника с ракетами для зенитных установок С-400 с пометками "V".
Кроме того, на трассе М-5 заметили 7 грузовиков с ракетами для "Искандеров".
Недалеко от Минска остановился грузовой поезд из БМП-2. БМР-1К, БМП-1КШ. Шла загрузка 120-й отдельной механизированной бригады.
В районе Гомеля зафиксировали несколько медицинских пазы.
В 18:00 часов по местному времени в южном направлении от Мозырского района двигались 7 грузовиков.
В марте стало известно о том, что Лукашенко приказал войскам Беларуси вторгнуться в Украину, однако, как писали СМИ, солдаты подняли бунт и отказались выполнять волю диктатора.
С начала открытой войны РФ против Украины Лукашенко отдал территорию в пользование россиянам. Именно с пограничных полигонов Беларуси осуществляются ракетные обстрелы украинских городов.
ЕС открыто заявил о причастности Лукашенко к агрессии РФ против Украины.