Под ограничения попали 328 депутатов Госдумы, а также десятки российских оборонных предприятий

США вводят новый пакет санкций. Под ограничения попал исполнительного директора Сбербанка, компании оборонного комплекса РФ, а также более 300 депутатов Госдумы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов США.

Под американские ограничения попали 48 российских оборонных компаний, среди которых:

государственный конгломерат "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", производящий подводное оружие, а также компьютеры и радиолокационные системы. Под санкции попали и 28 "дочек" компании;

холдинг "Высокоточные комплексы", который снабжает армию РФ зенитно-воздушными и противотанковыми ракетными комплексами, среди которых ЗРК "Панцирь" и ракеты "Искандер";

госкорпорация РФ "Техмаш", которая концентрируется на выпуске реактивных систем залпового огня и гранатометов, реактивных систем залпового огня наземного и морского базирования, неуправляемых бомб и другой оборонной продукции;

государственный холдинг "Русские вертолеты", занимающийся производством и обслуживанием гражданских и военных вертолетов;

частное предприятие "Кронштадт", разрабатывающее и производящее оборудование, программное обеспечение для беспилотной авиации и оборонной промышленности России. Кронштадт имеет полный цикл производства беспилотников.

Они больше не смогут применять западные технологические и финансовые ресурсы

Кроме того, санкции ввели в отношении 328 депутатов Государственной Думы Российской Федерации, которые поддержали признание "ЛДНР". Также США ввели экономические ограничения против руководителя Сбербанка Герман Греф.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглись на территорию Украины, враг бомбил как военные объекты, так и мирные населенные пункты. В частности, бомбил противника не раз падали на Киев, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Николаев и Харьков.

Ряд стран мира, в том числе страны-члены Евросоюза, решили наказать российские власти за широкомасштабную агрессию новыми санкциями. Также в странах Европы начали арестовывать имущество российских олигархов, в том числе и яхты.

В свою очередь власти Великобритании ввели санкции в отношении владельцев российских банков и финансовых учреждений. Под британские ограничения попали и крупные российские и белорусские компании, связанные с оборонной сферой.

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