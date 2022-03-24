Пока что неизвестно, как организуют транспортную и иммиграционную логистику.

США планируют принять до 100 тысяч украинцев, которые спасаются от войны. Не все граждане Украины пройдут через программу беженцев.

Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, не все принятые украинцы пройдут через программу беженцев, потому что часть приедет по приглашениям от семьи или другим процедурам. Правда, неизвестно, как украинцы доберутся до США.

Ожидается, что официально данную информацию подтвердят в ближайшие дни. Дело в том, что президент США Джо Байден находится с рабочей поездкой в Европе для координации реакции западных союзников на войну в Украине, которую развязала Москва.

Как сообщал УНИАН, в страны-члены Европейского Союза уже прибыло 3,3 миллиона украинских беженцев, спасающихся от войны президента Российской Федерации Владимира Путина против Украины. В самой Украине почти удвоилось число внутренне перемещенных лиц, и поэтому предположительно число беженцев из Украины увеличится.

Только в Италию уже прибыли более 70 тысяч украинцев, которые спасаются от войны.

В то же время Европейский союз не будет вводить квоты для распределения беженцев из Украины, как это было в случае с сирийцами.

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