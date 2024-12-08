По словам Габриелюса Ландсбергиса, "нам не нужно бояться "медведя" в Украине или где-либо еще.

Последние события в Сирии свидетельствуют о том, что победа Украины над Россией возможна. Об этом в соцсети Х отметил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Он подчеркнул, что сирийский пример показывает, что "Россию можно выгнать и она пойдет домой".

"Балтийцы были правы - Запад достаточно силен, чтобы победить. Нам не нужно бояться "медведя" в Украине или где-то еще, он вызывает хаос", - добавил дипломат.

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Последние события в Сирии

Сирийский диктатор Башар Асад мирно покинул пост президента и покинул Сирию. Об этом заявили в министерстве иностранных дел России. Там считают, что Асад принял это решение после переговоров с повстанцами. При этом Россия якобы не участвовала в процессе.

В МИД РФ убеждают, что угрозы безопасности российским военным базам на территории Сирии нет, но они находятся "в режиме повышенной боевой готовности".

Ранее УНИАН сообщал, что командование сирийской армии сообщило офицерам о падении режима президента Башара Асада. Он покинул Дамаск и отправился в неизвестном направлении. Повстанцы утверждают, что зашли в столицу без сопротивления со стороны армии.

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