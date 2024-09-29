По его словам, они начали действовать слишком поздно и сделали слишком мало.

Союзники Украины никогда не ставили целью победу Киева в войне против России. Об этом заявил в интервью BILD Фридрих Мерц - лидер консервативного блока ХДС/ХСС, крупнейшей оппозиционной силы в Бундестаге, которого недавно выдвинули кандидатом в канцлеры на выборах осенью 2025 года.

"Я придерживался мнения, и канцлер сказал это в правительственном заявлении через три дня после начала войны, что на самом деле мы сейчас помогаем Украине - он этого не говорил - не чтобы выиграть эту войну, а чтобы не проиграть. Украина никогда не сможет победить Россию, это никогда не было целью. Но для меня победа означает: она должна восстановить суверенитет над своей территорией. А Россия должна прекратить нападать на эту страну. Мы должны сделать все, чтобы Россия считала продолжение войны с применением военной силы безнадежным. И мы достаточно далеки от этого", - заявил он.

По его словам, по состоянию на сегодня, после двух с половиной лет войны, ситуация ужасная. Мерц подчеркнул, что они начали действовать слишком поздно и сделали слишком мало.

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Заявления Фридриха Мерца относительно войны в Украине

В июне он призвал искать "мирных переговоров" с РФ и отказался повторять свои предыдущие требования к федеральному правительству о поставках Киеву ракет Taurus.

Уже в июле Мерц поддержал поставки боевых самолетов Украине. По его словам, украинцам надо помочь восстановить суверенитет над их воздушным пространством.

17 сентября стало известно, что Мерц стал кандидатом консерваторов на выборах канцлера.

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