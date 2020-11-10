Анкара доказала, что может эффективно и беспрепятственно действовать в регионе, который Москва называла своей "зоной влияния".

Президент России Владимир Путин помог заключить соглашение, которое остановило 44-дневную войну в Нагорном Карабахе. Армянские силы, столкнувшись с потенциальным поражением от азербайджанской армии, согласились прекратить огонь.

Россия начала развертывание почти 2 тысяч солдат в качестве "миротворцев" в соответствии с соглашением, которое подписали премьер-министр Армении Никол Пашинян и азербайджанский президент Ильхам Алиев. Как заявил Путин в телевизионном обращении, данное соглашение создаст условия для долговременного и полного разрешения кризиса вокруг Нагорного Карабаха.

Читайте такжеПолетевшие в Карабах российские "миротворцы" участвовали в оккупации Крыма и воевали на Донбассе - волонтер (фото)Но соглашение между Арменией и Азербайджаном также стало стратегическим триумфом для турецкого президента Раджепа Тайипа Эрдогана, - пишет Bloomberg. Открытая поддержка Баку в боях позволила ему закрепить влияние на Кавказе, который Россия считали своим "задним двором". Алиев сказал, что войска Турции присоединятся к российской "миротворческой миссии".

Мирное соглашение для Нагорного Карабаха также дает Эрдогану потенциальный наземный коридор через юг Армении в Азербайджан, а также доступ к богатым на ресурсы странам Центральной Азии. И это впервые, хотя Турция отвергает дипломатические отношения с армянским соседом и держит общую границу под замком.

"Мы получили, что хотели. Вы говорили, что не отдадите и миллиметра азербайджанской территории. Что случилось, Пашинян?"- сказал Алиев, высмеивая армянского премьер-министра за "капитуляцию" в войне.

В свою очередь, председатель правительства Армении Никол Пашинян на странице в Facebook написал, что было "чрезвычайно трудно" принять соглашение.

"Но мы дошли до точки, в которой армия поставила перед нами задачу как можно скорее урегулировать ситуацию", - пояснил он.

Читайте также"Мы хорошо знаем, что они далеки от мира": в Грузии опасаются введения "миротворцев" РФ в Нагорный КарабахВо время телефонного разговора Алиев и Эрдоган обсудили создание "турецко-российского миротворческого центра" для мониторинга перемирия. Об этом говорится в сообщении на сайте президента Азербайджана. В Кремле же настаивают, что в мирном соглашении ничего не сказано об участии Турции или о турецких миротворцах в Нагорном Карабахе.

Мирное соглашение фактически отбросило в сторону США и Францию, позволив Путину и Эрдогану доминировать на переговорах об условиях будущего мира между Арменией и Азербайджаном. Россия, Франция и США несколько десятилетий пытались быть посредниками на переговорах между странами, но провалили свою задачу.

Мирное соглашение по Карабаху: что известно

10 ноября ночью премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

В Нагорном Карабахе после завершения боевых действий будет развернута совместная миротворческая миссия России и Турции.

Жители Еревана, протестовавшие против решения о прекращении войны в Нагорном Карабахе, прорвали оцепление и ворвались в здание правительства Армении.

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Перевод: Лесь Дымань