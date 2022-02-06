Президент РФ для себя решил, что не откажется от установления контроля над Украиной, отметил глава Института экономического анализа.

Большая война между Россией и Украиной вероятна после того, как суверенитет украинского государства будет сдан с помощью Минских соглашений для разрешения конфликта на Донбассе.

Для того, чтобы не допустить большого противостояния, необходимо не позволить воплотить в жизнь "Минск", рассказал российский экономист, глава Института экономического анализа Андрей Илларионов в эфире канала "Украина 24".

По его словам, президент РФ Владимир Путин решил для себя, что пока будет находиться в Кремле, "не откажется от установления контроля над Украиной".

"Большая война (между Украиной и Россией – Ред.) вероятна после того, как суверенитет Украины будет сдан с помощью Минских соглашений. Чтобы не допустить большой войны, нужно не допустить воплощения Минских соглашений...", – подчеркнул Илларионов.

Читайте также"Кремль задрожал": экс-разведчик объяснил, почему Путин проиграл по УкраинеРанее директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, ведущий Валентин Бадрак говорил, что Владимира Путина в отношении Украины больше всего пугают сотни тысяч ветеранов войны, которые готовы защищать Родину. Эксперт подчеркнул, что ветераны – крупнейший украинский козырь.

Агрессия России против Украины – коротко о том, что надо знать сегодня

Власти РФ в 2014 году захватила украинский Крым и вторглась на часть Донецкой и Луганской областей. Россия на части востока Украины поддержала боевиков, которые создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Для разрешения конфликта в Беларуси были подписаны Минские соглашения. Впоследствии украинская сторона утверждала, что подписание соглашений происходило "под дулом".

Ряд стран Запада из-за агрессии РФ против Украины наказали Москву санкциями.

Осенью 2021 года РФ решила обострить ситуацию на границе с нашей страной – стянула много военных и техники. В украинском государстве и в ряде западных стран предупреждали, что российская сторона способна решиться на полномасштабное вторжение.

В конце ноября прошлого года руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов поделился, что Россия готовится к нападению на Украину в начале 2022 года.

На Западе РФ пригрозили новыми санкциями в случае вторжения в Украину.

В январе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что войск России у границы Украины не хватает для полномасштабного вторжения.

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