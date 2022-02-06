Санкции против России не так пугают президента страны, как могли бы, отметил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

Президента Российской Федерации Владимира Путина относительно Украины больше всего пугают сотни тысяч ветеранов войны, которые готовы защищать украинское государство.

Ветераны являются самым большим козырем нашей страны, рассказал "Апострофу" директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, ведущий Валентин Бадрак.

По его словам, санкции не так пугают главу РФ, как могли бы это делать.

"...Я бы сказал так, если брать по иерархии, что больше всего пугает Путина, то его прежде всего пугают эти 300 или более тысяч наших ветеранов войны, которые готовы взяться за оружие и защищать наше государство, которые знают, как встречать врага. Это самый большой украинский козырь", – заявил эксперт.

Читайте также"Кремль задрожал": экс-разведчик объяснил, почему Путин проиграл по УкраинеРанее дипломат и эксперт-международник Руслан Осипенко поделился мнением, что Владимир Путин в отношении Украины сделал ставку на политическое решение, а не на военную силу.

Агрессия РФ против Украины – короткая справка УНИАН

Россия в 2014 году захватила украинский Крым и ворвалась на часть Донецкой и Луганской областей. РФ на Донбассе поддержала боевиков, которые создали так называемые "ДНР" и "ЛНР".

За агрессию против Украины ряд стран Запада ввели против России санкции.

Осенью прошлого года Россия пошла на обострение ситуации на границе с Украиной – стянула много военных и техники. В нашей стране и в ряде стран запада предупреждали, что Россия может осуществить полномасштабное вторжение.

В конце ноября 2021-го руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на украинскую территорию в конце января или начале февраля.

Западные партнеры предупреждали Россию, что введут серьезные ограничительные меры в случае новой агрессии против Украины.

В январе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов утверждал, что количества войск РФ возле украинской границы недостаточно для полномасштабного вторжения.

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