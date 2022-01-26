Вероятность крупномасштабного наступления РФ на Украину равна нулю, полагает российский эксперт.

Российский экономист, глава Института экономического анализа Андрей Илларионов считает, что в последние три месяца РФ ведет против Украины психологическую войну и хочет достичь конкретной цели.

Главная цель России – заставить украинские власти пойти на прямые переговоры с представителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", рассказал эксперт в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, психологическая война России против Украины идет на "изматывание, на нервы и на создание атмосферы паники".

"…Есть другая война… война которая идет последние три месяца – это война психологическая, …для главной целы – для того, чтобы заставить украинское руководство отказаться от той принципиальной политики, которой это руководство придерживалось в течение последнего времени, и пойти на прямые переговоры с сепаратистами в "ДНР" и "ЛНР"…", – заявил собеседник.

Илларионов полагает, что гибридная война России против Украины, которая началась в 2014 году, не перерастет в реальное большое противостояние.

Читайте такжеЭксперт сказал, до какого события Путин точно не нападет на Украину"…вот этой большой войны, вот этого крупномасштабного наступления со всеми теми стрелочками, с окружением крупных украинских городов, захватом южной Украины, захватом левобережной Украины, с достижением Днепра, с осадой Киева – вот всего этого не будет. Обращаю внимание, этого не будет... совсем. Вероятность этого равна нулю…", – утверждает экономист.

Ранее российский журналист и телеведущий Андрей Караулов поделился мнением, что власти РФ пойдут в Украину только в том случае, если будет возможность начать чужими руками. Ведущий считает, что поход России в Украину станет самоубийством.

Агрессия России против Украины – что нужно знать

Российские власти в 2014-м захватили Крым. В этом же году войска России вторглись на часть Донецкой и Луганской областей. РФ поддержала боевиков, которые создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", не признала, что является стороной конфликта, назвала себя "посредником" и начала требовать, чтобы Киев вел прямые переговоры с представителями боевиков.

Власти Украины отказываются вести прямые переговоры с представителями "ЛДНР". В Украине так называемых "лидеров" боевиков считают марионетками России.

Осенью 2021 года конфликт между Украиной и РФ обострился – российская сторона стянула к границе с нашим государством много военных и техники.

Украина и ряд ее западных партнеров предупредили, что есть угроза широкомасштабного вторжения.

В конце января текущего года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов утверждал, что широкомасштабное наступление России на Украину физически невозможно.

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