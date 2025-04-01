РФ может напасть на отдельные страны НАТО, попытавшись обойти возможность применения 5 статьи, считает Алексей Гетьман.

Россия попытается использовать гибридные методы нападения на страны НАТО, проверяя, как на это будет реагировать Североатлантический Альянс. Такое мнение в эфире Radio NV высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.

"Уже анализировались различные сценарии, что может сделать Россия. Например, есть сценарий в отношении Эстонии. Мы знаем, что там на границе с Россией есть город Нарва. И там большое количество русскоязычных эстонцев. И там может вроде бы появиться какая-то самооборона, те самые зеленые человечки без опознавательных знаков", - сказал Гетьман.

Он добавил, что пока непонятно, будет ли НАТО применять 5 статью в таком случае. Похожая ситуация и в случае, если в одну из стран НАТО зайдет частная военная компания.

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"Против кого применять силу? Против частных компаний? Россия открестится, скажет, что это не наши, они себе сами что-то придумали. Рассматривалось много вариантов. И самый простой сценарий - когда войска РФ под флагом России будут заходить в страны НАТО. Тогда можно использовать 5 статью и давать отпор. Россияне, конечно, так делать не будут. Вспомните даже российско-украинскую войну, как все начиналось с Крыма", - добавил эксперт.

Возможное нападение РФ на НАТО: важные новости

Накануне журналисты Business Insider сообщили, что НАТО изучает возможные сценарии нападения России на Североатлантический Альянс. Журналисты отметили, что рассматривается, в частности, и гибридный формат войны между НАТО и РФ.

Между тем Financial Times отметило, что прекращение войны в Украине ставит под угрозу страны Балтии. Журналисты пишут, что Россия продолжит реализацию планов по перевооружению и переброске войск на северо-восточный фланг НАТО.

По мнению народного депутата Романа Костенко, готовность РФ к войне с НАТО напрямую зависит от того, как будут развиваться боевые действия на территории Украины, ведь Киев истощает Москву. Также, по его словам, важно то, останутся ли США в составе Альянса в будущем.

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