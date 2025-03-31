План Мелони стоит того, тобы его попробовать, убежден эксперт.

Предложение премьер-министра Италии Джорджии Мелони распространить на Украину действие статьи 5 НАТО, без членства в Альянсе – "отчаянное, но гениальное" и стоит того, чтобы его попробовать, поскольку он может помочь раскрыть истинные цели Владимира Путина. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Марк Чемпион.

Как отмечает эксперт, план "безумный", потому что это обяжет США и Европу именно к риску прямого военного столкновения с Россией и кажется маловероятным, что Дональд Трамп согласится на такой шаг.

"Гениальность предложения Мелони заключается в том, что оно подвергнет сокрушительной проверке обоснование Путина для его вторжения в суверенное соседнее государство, которое многие на Западе, включая Трампа, проглотили целиком. Оно заключается в том, что Путин действовал, чтобы противостоять угрозе, которую представляло для России расширение НАТО на восток", - объясняет эксперт.

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Он указывает, что Путин напал на Украину в значительной степени в ответ на политику открытых дверей НАТО. Однако важный вопрос — тот, который предложение Мелони позволит проверить — это характер угрозы, которую увидел Путин.

"Было ли это потому, что Путин считал, что НАТО сможет использовать недавно приобретенные базы для нападения на Россию? Это то, что кремлевские чиновники обычно говорят или подразумевают. Или это было потому, что даже обещание НАТО, и, в равной степени, членство в Европейском союзе угрожали его планам заставить этих соседей войти в обновленную сферу контроля?", - размышляет эксперт.

Предложение Мелони для Украины дало бы России гораздо более четкие гарантии того, что она не окажется с базами НАТО еще на 1974 километрах своих сухопутных границ в дополнение к примерно 2500 километрам, которые у нее уже есть, объясняет эксперт. И если бы целью Путина был мир и безопасность границ России, а не ее расширение как великой державы силой, он бы, несомненно, принял его.

Однако именно потому, что все доказательства указывают на мотив агрессивной политики Путина в отношении стран Балтии, Беларуси, Грузии, Молдовы, Украины и других как на желание заставить их вступить в его собственные звучащие организации ОДКБ и Евразийский союз, — он, скорее всего, отвергнет предложение Мелони.

Такой отказ Путина поможет внести ясность в контекст его вторжения в Украину, а также такие требования, как разоружение Киева и откат НАТО от всех стран бывшего советского блока, отмечает эксперт.

"Если бы эта ясность была всем, чего удалось добиться принятием предложения Мелони, это стоило бы усилий, поскольку мы тонем в российской, а теперь и в американской дезинформации", - отмечает Чемпион.

Предложение Мелони - что известно

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Италии Джорджа Мелони предлагает распространить 5 статью НАТО на Украину без членства страны в военном Альянсе. 5 статья НАТО предусматривает, что вооруженное нападение на одну из стран-членов Альянса будет считаться нападением на всех членов.

По словам Мелони, это станет "гарантией стабильной, длительной и эффективной безопасности" по сравнению с введением войск для поддержания режима прекращения огня.

В МИД Украины заявили, что приветствуют это предложение и находиятся на связи с итальянскими партнерами, чтобы выяснить конкретику.

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