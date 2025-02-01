По словам президента США, мирные жители Сомали не пострадали.

Президент США Дональд Трамп сегодня, 1 февраля, отдал приказ нанести авиаудары по членам "Исламского государства" (ИГИЛ) в Сомали. Это первые американские атаки на территории африканской страны с момента вступления республиканца на новую должность, сообщает Politico.

"Эти убийцы, которых мы обнаружили прячущимися в пещерах, угрожали США и нашим союзникам", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Президент США подчеркнул, что в результате авиаударов было убито большое количество террористов и уничтожены пещеры, в которых они жили. По его словам, атака не причинила никакого вреда мирным жителям.

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Согласно заявлению Трампа, были ликвидированы планировщики атак ИГИЛ. Он также обвинил экс-президента США Джо Байдена и его администрацию в том, что они не действовали достаточно быстро, чтобы справиться с угрозой.

"Послание ИГИЛ и всем остальным, кто нападет на американцев, заключается в следующем: "Мы найдем вас, и мы убьем вас!", - подчеркнул глава Белого дома.

В Reuters уточнили, что авиаудары были нанесены в горах Голис. Этой информацией поделился министр обороны США Пит Хегсет.

Чиновник в канцелярии президента Сомали рассказал журналистам, что правительство его страны приветствует этот шаг.

"Сомали не может быть убежищем для террористов", - сказал он в комментарии агентству.

Борьба США против ИГИЛ - другие новости

Напомним, что 8 декабря 2024 года американские войска нанесли десятки высокоточных авиационных ударов по лагерям ИГИЛ в центральной Сирии. Американские военные ударили по 75 целям, применив различные средства Военно-воздушных сил.

Кроме того, в 2023 году США ликвидировали в Сирии одного из лидеров ИГИЛ, готовившего теракты в Европе. Террорист еще двое вооруженных людей были ликвидированы в ходе вертолетного рейда армии США.

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