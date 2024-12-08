Сообщается о поражении 75 целей.

В воскресенье, 8 декабря, американские войска нанесли десятки высокоточных авиационных ударов по лагерям ИГИЛ в центральной Сирии.

Как говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, атаки осуществлялись в рамках миссии по разгрому ИГИЛ, чтобы предотвратить проведение террористической группировкой внешних операций и не допустить попыток воспользоваться военной ситуацией в стране.

Американские военные ударили по 75 целям, применив различные средства Военно-воздушных сил, в том числе бомбардировщики B-52, истребители F-15 и штурмовики A-10. "Сейчас идет оценка боевых потерь, и нет никаких признаков жертв среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

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Падение режима Асада

Напомним, в начале ноября сирийские оппозиционные силы пошли в наступление на правительственные войска. Им удалось быстро продвинуться вперед и взять под контроль большое количество населенных пунктов.

Этим утром повстанцы вошли в Дамаск, они сообщили о свержении режима Башара Асада.

Американский президент Джо Байден заявил, что Штаты будут сотрудничать как с партнерами, так и с сирийской оппозицией, чтобы обеспечить спокойный переход власти. Также он сообщил, что миссия против ИГИЛ не завершается.

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