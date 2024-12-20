Вместе с Абу Юсифом был ликвидирован еще один боевик террористической группировки.

Американские военные ликвидировали лидера ИГИЛ во время высокоточного удара в Сирии. Также был убит еще один боевик террористической группировки.

Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США.

Отмечается, что удар был нанесен в четверг, 19 декабря, в провинции Дейр-эз-Зор. В результате атаки были убиты лидер ИГИЛ Абу Юсиф, известный как Махмуд, и еще один боевик.

Видео дня

"Этот авиаудар является частью постоянных обязательств ЦЕНТКОМа и его партнеров в регионе по срыву и пресечению усилий террористов по планированию, организации и проведению атак на гражданское население и военнослужащих США, наших союзников и партнеров в регионе и за его пределами", - сказано в заявлении.

В Центральном командовании Вооруженных сил США подчеркнули, что удар был нанесен в районе, который ранее контролировали бойцы сирийского режима и россияне.

"Как уже говорилось, США совместно с союзниками и партнерами в регионе не позволят ИГИЛ воспользоваться текущей ситуацией в Сирии и восстановиться. У ИГИЛ есть намерение освободить из-под стражи более 8000 боевиков ИГИЛ, которые в настоящее время содержатся на объектах в Сирии. Мы будем активно преследовать этих лидеров и оперативников, включая тех, кто пытается проводить операции за пределами Сирии", - заявил генерал Майкл Эрик Курилла, командующий Центральным командованием Вооруженных сил США.

Война в Сирии - последние новости

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что падение режима Башара Асада стало стратегическим поражением для российского диктатора Владимира Путина. Он отметил, что Россия "не смогла и не захотела встать на защиту режима, который она должна была поддерживать".

Кроме того, в WSJ выяснили, куда Россия выводит передовое вооружение из Сирии. Москва рассматривает модернизацию одного из ливийских портов, чтобы они могли принимать российские военные корабли.

Вас также могут заинтересовать новости: