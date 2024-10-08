По словам Фрэнка Маккензи, Тегеран оказался загнанным в угол.

Иран находится в отчаянии из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил бывший командующий американскими силами на Ближнем Востоке Фрэнк Маккензи, сообщает Politico.

По его словам, Тегеран сейчас оказался загнанным в угол после не особо успешного ракетного удара по Израилю несколько дней назад:

"Их главный союзник в регионе, Хезболла, была обезглавлена, а ее собственные наступательные возможности серьезно ограничены. Хезболла очень ограничена. Поэтому Иран у них на заднем плане".

По словам военного, сейчас у Израиля есть много вариантов дальнейшего развития событий.

"Они могут выбрать что-то, что будет очень эскалационным, с точки зрения удара по самому верховному лидеру, возможно, или по ядерным объектам, или по нефтяной инфраструктуре, или они могут смотреть на цели военной разведки. У них есть широкий выбор вариантов, из которых они могут выбрать", - считает Маккензи.

Война на Ближнем Востоке - последние новости

Как сообщал УНИАН, Израиль ликвидировал нового главаря "Хезболлы". По информации местных СМИ, Хашим Сафи ад-Дин был ликвидирован в результате израильского авиаудара по Бейруту 4 октября.

Сафи ад-Дин возглавил "Хезболлу" несколько дней назад, после ликвидации Хасана Насраллы, который руководил этой группировкой более 30 лет.

Также мы писали, что экс-президент США, нынешний кандидат на пост главы Белого дома Дональд Трамп высказался за атаку по ядерным объектам Ирана. Он, в частности, раскритиковал действующего главу государства Джо Байдена, который призвал Израиль к сдержанности.

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