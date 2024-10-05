Трамп раскритиковал Байдена, который призвал Израиль к сдержанности.

Израилю стоит нанести удары по ядерным объектам Ирана в ответ на иранское ракетное нападение на этой неделе. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, слова которого приводит CNN.

Накануне президент США Джо Байден выразил надежду, что Израиль продемонстрирует взвешенный подход и не прибегнет к радикальным действиям в ответ на иранскую атаку. В частности Байден предостерегал от ударов по иранской нефтяной инфраструктуре. При этом источники CNN в Вашингтоне говорят, что Израиль не давал гарантий, что воздержится от ударов по ядерным объектам Ирана.

В характерной для себя крайне сумбурной манере Трамп прокомментировал эти заявлении следующим образом:

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"Они спросили [Байдена]: "Что вы думаете об Иране? Вы бы ударили по Ирану?". И он сказал: "Только бы они не ударили по ядерному оборудованию". Ведь это то, что вы хотите ударить, верно? Я сказал: "По-моему, он ошибся. Разве это не то, по чему вы должны ударить?" - сказал Трамп.

Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости

Как писал УНИАН, верховный лидер Ирана призвал Ближний Восток восстать против Израиля. Это было его первое за последние 5 лет публичное выступление, и в нем был упомянут недавний удар по Израилю.

Также мы рассказывали, что Иран попросил Россию о помощи в ожидании израильского удара. Иран интересовали возможности российской космической разведки.

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