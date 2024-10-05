Только в конце сентября группировка "Хезболла" избрала нового лидера вместо убитого Хасана Насраллы.

Новый лидер террористической группировки "Хезболла" Хашим Сафи ад-Дин был ликвидирован в результате израильского авиаудара по Бейруту 4 октября.

Напомним, он возглавил "Хезболлу" несколько дней назад, после ликвидации Хасана Насраллы, который руководил этой группировкой более 30 лет.

Пока что "Хезболла" официально не объявляла о гибели своего нового руководителя.

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СМИ сообщили, что Сафи ад-Дин и другие высокопоставленные чиновники группировки во время удара проводили встречу в бункере.

Ликвидация Хасана Насраллы

В конце сентября группировка "Хезболла" избрала нового лидера вместо убитого Хасана Насраллы. Им стал его двоюродный брат Хашим Сафи ад-Дин.

Сам Насралла был ликвидирован 28 сентября в результате удара израильских ВВС. Его ликвидировали во время атаки на центральный штаб организации на юге Бейрута.

Через некоторое время в тот же день "Хезболла" официально подтвердила гибель Насраллы.

Насралла был не только военным лидером организации, которая имеет больше баллистических ракет, чем большинство стран мира, но и религиозным лидером среди сторонников группировки. Начиная с 1992 года, когда Насралла возглавил "Хезболлу", он превратил ее в одну из самых влиятельных сил. Сейчас "Хезболла" процветает на Ближнем Востоке, в Европе и Южной Америке. Таких результатов Насралла добился при всесторонней поддержке Ирана.

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