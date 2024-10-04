Хаменеи впервые за 5 лет публично выступил с речью и вспомнил о недавнем ударе по Израилю.

Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи впервые за последние пять лет выступил на "пятничной молитве", чтобы прокомментировать недавний массовый ракетный удар по Израилю. Он заявил, что страна готова повторить подобные действия, в случае необходимости, пишет Associated Press.

СМИ уточняет, что Хаменеи назвал ракетную атаку на Израиль со стороны Ирана "блестящей" работой иранских вооруженных сил. Тогда, напомним, Иран выпустил более 180 ракет.

85-летний Верховный лидер Ирана в своей 40-минутной речи перед тысячами людей в главном месте молитвы в Тегеране — в мечети Мосалла, также заявил, что нападение ХАМАС 7 октября 2023 года было "законным действием палестинского народа".

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Журналисты сообщают, что ракетный удар по Израилю во вторник, по его словам, "был основан на международном праве, законах страны и исламских убеждениях". В материале упоминается и то, что Хаменеи призвал страны от "Афганистана до Йемена и от Ирана до Газы и Йемена" быть готовыми к действиям против врага:

"Наш сопротивляющийся народ в Ливане и Палестине, вы, храбрые бойцы, вы, верные и терпеливые люди, эти мученические смерти и пролитая кровь не должны поколебать вашу решимость, а должны сделать вас еще более стойкими".

СМИ пишет, что в последний раз он выступал на пятничной молитве после смерти генерала Революционной гвардии Касема Солеймани, который был убит в 2020 году в результате удара американского беспилотника в Багдаде. В этот раз он обращался к арабским странам на арабском языке.

Перед выступлением Хаменеи состоялась церемония в память о смерти лидера ливанской "Хезболлы" Хасана Насраллы, указано в тексте. Все из-за того, что Иран является "главным спонсором Хезболлы", отправляя группировке оружие и миллиарды долларов.

Другие новости об Иране

Ранее УНИАН сообщал, что Иран попросил Россию о помощи в ожидании израильского удара.

"По словам двух иранских чиновников, которые знакомы с планированием войны и не имеют права говорить публично, Иран попросил Россию о сотрудничестве со спутниковой разведкой перед ударом Израиля", - говорится в публикации.

Кроме того, Израиль может нанести "символическую" атаку на ядерные объекты Ирана. Бывший премьер-министр Израиля также добавил, что теперь Израиль обязан ответить.

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