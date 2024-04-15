По словам эксперта, во время удара Ирана по Израилю, в Тегеране находились российские инструкторы.

Конфликт между Ираном и Израилем не закончится одним обстрелом, заявил в эфире телемарафона военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

"Мне кажется, что в ближайшее время ситуация перерастет в дистанционную войну. Иран сделал этот масштабный удар комбинированного типа. Израиль должен как-то ответить ударом по территории Ирана. Если это будет сделано - Иран должен снова нанести ответный удар. И это замкнутый круг", - сказал Коваленко.

Он также добавил, что для таких ударов Иран должен накапливать ресурсы, в том числе ударные дроны типа "Shahed", которые они передают России.

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"Для истощения воздушной обороны дроны-камикадзе, в том числе и "шахеды" - они эффективны. И если эта дистанционная война продолжится, то Иран будет концентрироваться в первую очередь на своих потребностях. А удовлетворять потребности РФ в этом компоненте Иран, конечно же, будет меньше. Поэтому если эта конфронтация будет иметь продолжение, Иран будет поставлять значительно меньше дронов-камикадзе и других компонентов России", - отметил Коваленко.

По мнению эксперта, перед задачей удара, Иран консультировался с РФ и перенял тактику российских ударов по Украине.

"То, что делал Иран - это, фактически, калька ударов РФ по Украине. Иран использовал не только опыт ударов России по Украине, но и там были инструкторы от России, которые помогали Ирану в этом вопросе. Ведь раньше Иран никогда не делал таких ударов по территории Израиля или других стран. Единственное отличие - это количество средств, ведь у Ирана, в отличие от РФ, есть запас боекомплекта, который он может использовать. Но общая тактика и стратегия идентична той, что применяет РФ", - пояснил Коваленко.

Иран против Израиля: важные новости

Накануне Иран запустил более 300 ракет и БПЛА по территории Израиля. В результате этого, пострадали 12 человек, среди них семилетний ребенок.

По мнению журналистов The Guardian, Израиль сдержал нашествие дронов и ракет от Ирана, однако главный месседж, который хотел донести Тегеран к миру и Иерусалиму, не удалось обезвредить силами ПВО. Речь идет о готовности США вступить в широкий конфликт.

Зато The Telegraph в своем материале заявили о начале Третьей мировой войны и российская агрессия в Украине - часть этого.

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