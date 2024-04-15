Какие специфические особенности имеет израильская противовоздушная оборона и почему им понадобилась помощь Запада.

Израиль сейчас не имеет достаточно много противоракетных комплексов, чтобы самостоятельно защищать собственную территорию. Об этом говорится в материале Defense Express.

Издание напоминает, что для отражения налета около 300 баллистических и крылатых ракет и дальнобойных дронов-камикадзе Израилю пришлось привлекать не только собственные силы и средства, но и также Великобритании, Франции, США и Саудовской Аравии.

"И это все с поправкой на то, что самому Израилю отражение этой атаки обошлось в эквивалент 1 миллиарда долларов прямых затрат, а по заявлениям официальных лиц США до 50% иранских баллистических ракет просто вышли из строя во время полета, поэтому в принципе не смогли представлять прямую угрозу", - пишет СМИ.

Отмечается, что в своей доктрине ЦАХАЛ готовился к тому, что ему придется иметь дело в первую очередь с "прокси-силами" типа ХАМАС или "Хизболлы" с арсеналами на уровне нескольких десятков тысяч реактивных снарядов в различных вариациях, и именно под это "затачивался" основной эшелон израильской противовоздушной обороны в виде "Железного купола" (10 батарей).

"В то же время, ЦАХАЛ также допускал и вероятность прямого конфликта с Ираном, в рамках которого придется отражать удары баллистическими и/или крылатыми ракетами непосредственно по территории Израиля. Поэтому израильская ПВО также имеет средства для уничтожения баллистических и аэродинамических целей. В первую очередь - это 8 батарей ЗРК Patriot PAC-2 GEM-T, ... David Sling ("Праща Давида"), ... Arrow 2 и Arrow 3, последняя из которых может сбивать воздушные цели на дальности до 1500 километров и даже в верхних слоях атмосферы", - пишет издание. Атака Ирана по Израилю

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю более 300 ракет и БПЛА. В результате атаки ранения получили по меньшей мере 12 человек, среди них семилетний ребенок. Это была первая в истории прямая атака Израиля с территории Ирана.

По словам представителя ЦАХАЛ контр-адмирала Даниэля Хагари, почти 99% воздушных целей были перехвачены.

Впоследствии президент США Джо Байден убедил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху не атаковать Иран в ответ на воздушную атаку в ночь на 14 апреля.

По информации СМИ, глава Белого дома во время разговора убеждал Нетаньяху, что Израиль победил, избежав серьезных последствий атаки со стороны Ирана, поэтому удары в ответ не нужны.

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