Сбитая ракета передала Израилю условный месседж Ирану - США исчерпали предел. Его вытрактовал Тегеран из удивительных заявлений Байдена.

В ночь на 14 апреля Израиль сдержал нашествие дронов и ракет от Ирана, однако главный месседж, который хотел донести Тегеран до мира и Иерусалима, не удалось обезвредить силами ПВО.

Эта атака разоблачила пределы готовности США быть втянутыми в более широкий конфликт. Это может сдержать следующий шаг Израиля в борьбе за Ближний Восток. Такое мнение высказал Эсфандьяр Батмангхелидж - основатель и главный исполнительный директор аналитического центра Bourse & Bazaar Foundation в колонке The Guardian.

США намекнули Израилю, что он может остаться с Ираном "один на один", указал аналитик. Об этом свидетельствует заявление американского лидера Джо Байдена, который, хоть и пообещал помощь, дал понять:

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"Если Израиль будет продолжать наступать, может случиться так, что он будет вынужден действовать самостоятельно. Этот факт больше, чем что-либо другое, может сдерживать следующий шаг Израиля".

В начале апреля Израиль совершил смелую атаку, нанеся удар по иранскому консульству в Дамаске. Тогда были ликвидированы несколько военных командиров. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своей проповеди в честь священного в Иране "Ид аль-Фитр" (исламский праздник в честь окончания Рамадана) назвал это ошибкой Иерусалима, за которую Израиль еще заплатит, напомнил Батмангхелидж.

Так и произошло: уже через несколько дней 300 беспилотников и ракет летели в направлении израильских городов. Эта атака стала первым случаем, когда Иран атаковал Израиль непосредственно со своей территории, не полагаясь на своих марионеток в Ираке, Сирии или Ливане, пишет он.

"Хотя израильские самолеты и средства противовоздушной обороны ответили при поддержке американских, британских, французских и иорданских сил, успешно перехватив большинство дронов и ракет, это зрелище - когда ракеты пролетали над третьей самой святой святыней в исламе "Куполом Скалы", казалось, предвещало полномасштабную войну", - считает аналитик.

Он подчеркивает, что сейчас мы можем наблюдать разительную смену риторики Вашингтона, что может повлиять на траекторию израильско-иранского конфликта. Президент США Джо Байден предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что Америка не поддержит израильскую контратаку против Ирана. Также американские официальные лица сообщали журналистам следующее: Байден крайне обеспокоен тем, что Нетаньяху, возможно, пытается втянуть США в более широкий конфликт.

Израиль и Иран годами ведут "теневую войну" и Иран пережил много "неприятностей", потеряв немало своих генералов, пишет аналитик. "Были убиты высокопоставленные генералы. Убивали ученых-ядерщиков. Израильские кибератаки неоднократно поражали военные объекты, ядерные установки и гражданскую инфраструктуру по всему Ирану. Готовность Ирана отвечать на эти атаки отражала страх, что прямой ответ может вывести войну с Израилем из тени. Даже сейчас иранское военное командование, стремясь продемонстрировать свою силу, опасается начала войны с Израилем, которую они могут не выиграть", - подчеркнул директор аналитического центра Bourse & Bazaar Foundation

Он напомнил, что лидер Ирана Хаменеи возглавил страну после длительной ирано-иракской войны, в которой погибло более 200 000 иранцев. "Для Хаменеи и его поколения революционеров первым достижением исламской революции была "стабильность и безопасность страны", примером которой стала "священная оборона" Ирана от вторжения Саддама Хусейна", - считает аналитик.

То есть для "наследия Хаменеи" как политика вопрос безопасности Ирана должен был бы иметь значение, ведь иранцы уже знают - может быть по-другому, пишет Батмангхелидж.

"Поэтому странно, что Иран решил атаковать израильскую территорию именно со своей территории... Официальные лица и аналитики ожидали взвешенного возмездия. Важно, что Иран предоставил Израилю и его партнерам достаточно времени для подготовки к нападению. Иран также провел переговоры по секретным каналам, чтобы дать понять, что он не стремится спровоцировать войну. После завершения атаки миссия Ирана в ООН выступила с заявлением, в котором отмечалось, что "вопрос можно считать исчерпанным"", - напомнил он.

В то же время характер атаки и сам факт того, что Иран ударил по Израилю "напрямую" - заставит Иерусалим на огонь ответить еще большим огнем. Возможно, нам следует ждать начала нового, еще более опасного цикла эскалации между ними, считает аналитик. И хотя в заявлении Байден о нападении на Израиль подтверждает "железную преданность США" израильской безопасности, мы также видели в нем некоторые удивительные формулировки.

"В заявлении четко указано, что Иран атаковал "военные объекты", преуменьшая угрозу жизни гражданского населения. В заявлении подчеркивается, что оборона была успешной и что враги Израиля "не могут эффективно угрожать" его безопасности, опережая аргументы о том, что Израиль сталкивается с экзистенциальной угрозой со стороны Ирана. Байден обещает координировать объединенный "дипломатическийответ" на агрессию Ирана, исключая немедленный военный ответ. Заявление завершается заверением, что американские войска не подверглись нападению, что является важным сигналом для американской общественности", - анализирует Батмангхелидж.

Скорее всего, Иран раскусил Байдена в том, что он глубоко не желает втягивать США в новую войну, где бы она ни была. "О чем недавно свидетельствует его реакция на гибель трех американских солдат во время нападения на военную базу Аль-Танк в Сирии в январе", - подчеркивает аналитик.

По его мнению, этим можно объяснить, почему Иран выбрал прямое, хотя и выверенное, нападение на Израиль.

"Это не восстановило непосредственно иранское сдерживание, но разоблачило критическое американское нежелание (к войне - УНИАН)", - резюмировал он.

Иран показал военное бессилие - аналитика The Telegraph

По мнению британского The Telegraph, прямой удар Ирана по Израилю не дал стране ничего. Он лишь продемонстрировал собственное бессилие и несовершенство оружия, которое, как напомнило СМИ, Иран поставляет и России для войны в Украине. Он назвал прямую конфронтацию с Израилем сокрушительным поражением Тегерана.

Там добавили, что ранее Иран удачно заметал собственный след, полагаясь на различные террористические группировки. Но теперь маски спали. "Нападение Ирана на Израиль раскрыло истинные намерения Исламской Республики", - заявил The Telegraph.

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