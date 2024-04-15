Пока агрессоры активно помогают друг другу и координируют усилия, на Западе до сих пор считают события в Украине и Израиле региональными конфликтами.

Третья мировая война уже началась, и российская агрессия в Украине - часть этого. Однако пока только агрессоры воспринимают эти события серьезно, пишет The Telegraph.

"Нравится нам это или нет, но широкая война России в Украине является частью мировой войны. Мировая война, в которой квартет авторитарных государств противостоит демократиям мира. Это Россия и союзники России - Китай, Иран и Северная Корея - против Украины и ее союзников. Это большинство западных демократий и, время от времени, Соединенные Штаты", - говорится в публикации.

Автор отмечает, что пока только упомянутая четверка автократий ведут себя так, будто война действительно является глобальной. Пока Запад не осознает то же самое, Украина будет находиться в невыгодном положении. Однако, если Запад осознает реальность, Россия может потерпеть быстрое и длительное поражение, которое станет уроком для остальных, убежден автор статьи.

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The Telegraph отмечает, что Россия мобилизует своих союзников, получая, в частности, "Шахеды" из Ирана, артиллерийские снаряды от КНДР, промышленные компоненты от Китая, в то время как западный обыватель до сих пор рассматривает войну в Украине как региональный спор двух воюющих государств.

"Самые мощные автократии мира уже воспринимают войну в Украине как войну мировую. Они поддерживают Россию, чтобы утверждать силу таких стран, как Россия, чтобы нападать, завоевывать и подавлять, когда и где они захотят. (...) Республиканцы [США] блокируют помощь Украине с октября и частично защищают свой изоляционизм, утверждая, что война в Украине касается только Украины. И что это не касается Америки. Это точно не то, что видят в Тегеране, Пхеньяне и Пекине", - резюмирует автор публикации.

Война в Украине: глобальный аспект

Как писал УНИАН, напряженность между Украиной и США усиливается из-за украинских ударов по российским НПЗ. Администрация Байдена считает атаки на НПЗ России безрассудными и способными привести к росту цен. Это в свою очередь раздражает украинское руководство.

Также мы рассказывали, как Запад позорно теряет Африку, где Россия значительно усилила свое присутствие и получила влияние на целые регионы континента.

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