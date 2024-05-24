Правозащитники и ХАМАС радуются, в Израиле возмущены.

Международный суд ООН постановил, что Израиль должен немедленно прекратить наступление на город Рафах в южной части сектора Газа. Как пишет Politico, судьи считают, что наступление несет "непосредственный риск" для гражданских палестинцев.

Международный суд также предписал Израилю открыть пункт пропуска Рафах на границе с Египтом для поступления большого количества гуманитарной помощи; обеспечить доступ в Газу для следователей и миссий по установлению фактов; в месячный срок сообщить суду о ходе применения этих мер.

Решение суда является юридически обязательным, но сам Международный суд не имеет инструментов принуждения, чтобы добиться выполнения своих решений.

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Правозащитники одобрительно отозвались о решении суда.

"Постановление Международного суда подчеркивает серьезность ситуации, с которой столкнулись палестинцы в Газе, которые в течение месяцев терпели блокирование основных услуг и гуманитарной помощи в условиях продолжающихся боевых действий. Нигде в Газе не безопасно, и гражданское население там сталкивается с голодом - и все же израильское правительство продолжает пренебрегать обязательными предписаниями Всемирного суда, препятствуя поступлению спасательной помощи и услуг", - сказал Балкис Джарра, заместитель директора по вопросам международного правосудия Human Rights Watch.

После заявления суда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал экстренную встречу с официальными лицами, включая министра иностранных дел Израиля Каца и министра обороны Йоава Галланта.

"Нет ни одной силы в мире, которая подтолкнет нас к публичному самоубийству, потому что это именно то, чтобы остановить нашу войну против ХАМАС", - заявил пресс-секретарь израильского правительства Дэвид Менсер в комментарии BBC.

Палестинская администрация, которая руководит Западным берегом Иордана, и ХАМАС, который руководит Газой и чьи боевики напали на израильские поселения 7 октября, спровоцировав нынешнюю войну, приветствовали решение суда. Однако ХАМАС заявляет, что призыв к прекращению израильской военной операции должен касаться всей Газы, а не только Рафаха.

Война в секторе Газа: последние новости

Как писал УНИАН, прокурор Международного уголовного суда направил запрос в коллегию судей о выдаче ордера на арест руководства Израиля и ХАМАС из-за совершенных обеими сторонами военных преступлений.

Эта информация вызвала возмущение не только в самом Израиле, но также и в США. Вашингтон даже угрожает санкциями против МУС.

А вот в Евросоюзе наоборот стали на сторону Международного уголовного суда.

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