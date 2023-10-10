В этом преступлении ФСБ и КГБ хотят обвинить Украину.

Спецслужбы России и Беларуси планируют сбросить взрывчатку на белорусскую нефтебазу, чтобы обвинить украинцев в теракте.

Как сообщает Центр национального сопротивления, эту операцию уже согласовали российская ФСБ и белорусская КГБ.

"Между ФСБ РФ и КГБ РБ достигнуты договоренности провести операцию "под чужим флагом" против одного из объектов на территории Беларуси с последующим обвинением в этом украинской стороны. В настоящее время в качестве объекта для теракта рассматривается нефтебаза "Брестоблнефтепродукт" вблизи населенного пункта Прилуки Брестской области недалеко (2 км) белорусско-польской границы. Планируется осуществить сброс с БПЛА", - говорится в сообщении.

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По информации, которую "Спротив" получил от белорусского подполья, аэроразведку вероятных объектов вели "вагнеровцы" в августе этого года. Впрочем, в ЦНС отмечают, что Силы обороны Украины действуют исключительно на территории Украины, а "эта провокация необходима россиянам, чтобы уменьшить уровень поддержки нашего государства".

Другие планы оккупантов

25 июня глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что РФ завершила подготовку к теракту на Запорожской АЭС. План подрыва станции готов и утвержден.

Ранее заявление о том, что Россия готовится к теракту на Запорожской АЭС сделал президент Украины Владимир Зеленский. Президент подчеркнул, что оккупанты используют станцию как элемент в своей агрессии и прикрывает объектом обстрелы соседних городов.

Потом стало известно, что Россия может готовить "аварию" и даже взрыв на территории Курской АЭС, чтобы обвинить в теракте Украину.

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