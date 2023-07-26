Некоторые наемники прямо на вокзалах уходят в запой, выяснили журналисты.

Члены российской частной военной компании "Вагнер" из Беларуси массово возвращаются в РФ, поскольку в отпуска распустили каждую вторую бригаду ЧВК.

В лагере остались только самые опытные наемники, - те, которые будут заниматься военной подготовкой на беларуских полигонах и отправятся в Африку и Сирию, сообщает "Можем объяснить" в Telegram.

По его данным, многие из отправленных в отпуск "вагнеровцев" домой не доезжают, а прямо на вокзалах уходят в запой. "…С начала этой недели в чатах (родственников членов ЧВК "Вагнер" - Ред.) обсуждают покупку билетов в Россию и детали возвращения", - отмечается на канале.

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Вот, в частности, что пишут родные наемников насчет их возвращения в Россию:

"Мой дома, хоть и выпил. А те еще доехать не успели, зато на рогах уже";

"Мой звонит, говорит - одного уже на скорой увезли, напился, плохо стало";

"Пьяные на вокзале, нет, чтобы домой - их ждут - они квасят в свое удовольствие".

Кроме того, стало известно, что в Беларуси оставшиеся наемники живут в очень хороших условиях. В чатах иронизируют, что члены "Вагнера" съели тушенки больше, чем за всю жизнь.

"Вагнеровцы" в Беларуси - что стоит знать

После того, как в конце июня в России мятеж наемников во главе с Евгением Пригожиным закончился "договорняком", члены ЧВК "Вагнер" начали массово прибывать в Беларусь.

25 июля стало известно, что на беларускую территорию прибыла уже 11 по счету колонна "вагнеровцев". По сведениям активистов, "Вагнер" впервые привез в Беларусь бронированную технику.

Ранее в Министерстве обороны Беларуси заявили, что наемники в стране будут "делиться опытом" с беларускими военными.

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