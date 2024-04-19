Китайцы помогают России возродить оборонно-промышленную базу.

США предостерегли Китай от помощи России в войне против Украины и предупредили, что "готовы предпринять дальнейшие шаги в случае необходимости".

Об этом заявил главный заместитель спикера Госдепартамента Ведант Пател. "Китай поддерживает военные усилия РФ и делает это, помогая наращивать ее оборонное производство", - сказал он, передает Голос Америки.

"Китай предоставляет России много станков, микроэлектроники, оптики, БПЛА и технологии крылатых ракет, а также нитроцеллюлозу, которую Россия использует для производства топлива для оружия", - сказал чиновник.

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Он отметил, что эти материалы "заполняют критические пробелы в российском оборонном производственном цикле" и помогают возродить оборонно-промышленную базу РФ.

"Поддержка Китая активно способствует войне России против Украины, и это представляет значительную угрозу европейской безопасности. Мы наложили санкции на соответствующие китайские фирмы и готовы предпринять дальнейшие шаги в случае необходимости", - пригрозил Пател.

Пекин в свою очередь отверг "клевету" Вашингтона. "Китай регулирует экспорт товаров двойного назначения. Страны не должны прибегать к клевете или нападкам на нормальные отношения между Китаем и РФ и не должны наносить ущерб законным правам и интересам Китая и китайских компаний", - заявила пресс-секретарь китайского МИДа Мао Нин.

Отношения Китая и РФ

9 апреля министр иностранных дел Китая Ван И и его российский коллега Сергей Лавров призвали к более тесному сотрудничеству двух стран против "гегемонизма".

При этом в начале апреля министр финансов США Джанет Йеллен говорила, что Китай столкнется со "значительными последствиями", если его компании поддержат войну РФ против Украины.

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