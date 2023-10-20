Она призывает немедленно остановить огонь.

Шведская эко-активистка Грета Тунберг выступила в поддержку Палестины и Сектора Газа. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Сегодня мы бастуем в знак солидарности с Палестиной и Газой. Мир должен заявить о себе и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободы для палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц", - написала она.

Комментаторы разделились: некоторые пользователи благодарят ее за поддержку, а некоторые - обвиняют в игнорировании нападения на Израиль и жертв среди израильского населения.

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Напомним, что 7 октября боевики ХАМАС нанесли ракетные удары по Израилю, после чего зашли на территорию страны, убивая людей и захватывая заложников.

Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", а также объявила о полной блокаде Сектора Газа. Ряд стран и организаций осудили это решение и призвали отменить его.

Ежедневно под обстрелом оказывается территория Израиля, ЦАХАЛ заявляет об ударах по Сектору Газы. По данным СМИ, власти Израиля разрешили армии начать наземную операцию, когда те будут готовы к этому.

В Газе сообщали, что с начала обострения умерли 3785 человек, в Израиле - 1300.

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