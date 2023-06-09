Она заявила, что готова давить на соответствующие организации для помощи Украине.

Катастрофа на Каховской ГЭС - это бедствие, которое приказывает творить лично президент России Владимир Путин, это российское преступление экоцида - крупнейшее за десятилетие в Европе.

Об этом сказал на встрече в формате видеоконференции президент Украины Владимир Зеленский с представителями мирового сообщества политических и общественных деятелей, лидерами мнений и экспертами в сфере защиты окружающей среды.

Во встрече приняли участие более 60 мировых политических и общественных деятелей.

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Зеленский сообщил о создании международной рабочей группы высокого уровня, которая будет заниматься консолидацией усилий всего мира для привлечения России к ответственности за экоцид в Украине.

В видеоконференции участвовала экоактивистка Грета Тунберг.

Как сказано в сообщении на сайте президента Украины, она выразила соболезнования всем украинцам в связи с событиями, которые происходят уже более года, а также с экологической катастрофой из-за подрыва Каховской ГЭС. Тунберг заявила, что готова давить на соответствующие организации и стремится получить рекомендации, чем именно может помочь.

Владимир Зеленский высказался за проведение встречи на базе Офиса президента, на которой будут озвучены предложения экоактивистов и представлен детальный план действий.

"Конечно, хотелось бы пригласить Вас в Украину, чтобы встреча была очень практичной и профессиональной. Здесь нужен план действий по восстановлению водохранилища, восстановлению дамбы и преодолению последствий этой катастрофы", – сказал президент Украины.

Он предложил представителям экосообщества приобщиться к вопросу преодоления дефицита воды – как питьевой, так итТехнической – в пострадавших от катастрофы регионах Украины. Он отметил, что следствием нехватки воды может стать дефицит аграрной продукции, от чего будут страдать страны Глобального Юга и некоторые европейские государства.

Последствия теракта РФ на Каховской ГЭС

В результате подрыва российскими оккупантами 6 июня дамбы Каховской ГЭС, произошло затопление более 30 населенных пунктах.

Президент Украины отметил, что для сотен тысяч людей во многих городах и селах значительно затруднен доступ к питьевой воде.

Он отметил, что из --за уничтожения дамбы затоплены хранилища горючего, склады с химикатами, склады с удобрениями, могильники животных, из них по меньшей мере два "сибирских захоронения", и оба - на временно оккупированной территории.

Уничтожены или поставлены на грань вымирания этим российским терактом тысячи экосистем - более 50 тысяч гектаров лесов затоплены, и по меньшей мере половина из них погибнет, десятки тысяч птиц и по меньшей мере двадцать тысяч диких животных под угрозой гибели.

В социальных сетях люди шутили, где, мол пропала такая энергичная экоактивистка Грета, которая уже третий день не замечает катастрофу, которая устроена Россией.